El Éxito en liquidación

El 16 de octubre pasado, el Grupo Casino y Grupo Pão de Açucar anunciaron la suscripción de un preacuerdo para la venta de sus participaciones en Grupo Éxito a un precio de US$ 0,9053 por acción, unos 3.815,84 pesos a la tasa de cambio del momento de escribir esta columna.



Con esto vendería el Grupo Casino un 34.05 por ciento de la compañía, y GPA vendería su 13,31 por ciento de Grupo Éxito.



La oferta de compra incluye el cien por ciento de las acciones del Grupo Éxito, así como la compra de los American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito, cantidad fácilmente alcanzable.



El comprador sería el Grupo Calleja, dueño de la cadena líder de supermercados en El Salvador, (aunque, al momento de escribir la columna no se había radicado la solicitud de autorización ante la Superfinanciera y, por lo tanto, aún no había aviso de Oferta Pública). Esta situación no deja de ser curiosa, por decir lo menos. A pesar de lo anterior, se esperaría que la operación se realice antes del final de año.



La historia reciente del precio de la acción del Grupo Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia incluye los siguientes valores: al 15 de septiembre de 2023 el precio de cierre de la acción fue de 2.750 pesos, al 13 de octubre el precio de cierre fue de 2.700 pesos, y al 17 de octubre, un día después del anuncio, el precio de cierre fue 3.593 pesos.



Evidentemente el precio en bolsa se ajustó por debajo del precio de la OPA para así realizar una utilidad al vender en ella.



Por otro lado, las valoraciones hechas por analistas del mercado llegan hasta 6.000 pesos por acción, siendo el promedio de las valoraciones de ocho analistas, aproximadamente de 4.800 pesos por acción.



Siendo así, se podría decir que el precio ofrecido incluye un descuento del 20 por ciento, una liquidación del Éxito. Esto abre la puerta a que otro, u otros, interesados en adquirir el Grupo Éxito puedan competir en la anunciada OPA para lo cual deberían aumentar el precio, al menos en un cinco por ciento en cada ronda de puja.



Ahora, como, al escribir esta columna, no se ha radicado la solitud de OPA entre quienes hicieron el mencionado acuerdo, queda la posibilidad de que un tercero en discordia radique su solicitud de OPA antes y al precio que le parezca pues no será una oferta competidora.



Es curioso el hecho de anunciar una operación tan importante y no radicar la solicitud ante la Superfinanciera.

Paul Weiss Salas

Experto en operaciones bursátiles/paulweisss@yahoo.com