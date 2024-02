No es fácil una traducción directa: pero es una enfermedad del pasado, de cuando ‘existían’ las aristocracias. Las REA y cía traducen ‘entitled’ como “Mocoso con Derecho”, que es a lo que más pudiera parecerse.



Y el título del derecho viene heredado, donde la sangre del medio evo trasladado a estas tierras del nuevo mundo 200 años después de la independencia, hacen parecer el anacronismo como una ‘pichurria’, en lenguaje de Mafalda.



Se aplica en el presente cuando alguna gente no evita los sesgos cognitivos del genial y divertido físico ganador del nobel, Richard Feynman: en este, confunde el conocimiento con la ilusión de conocimiento y la sustituye por verbatims pomposos y vacíos para hacerse valer en una conversación.



Pero también ‘entitled’ puede ser una actitud, del ‘terrateniente’ o antiguo terrateniente con títulos de larga data. Claro, esto viene de la época ‘terrozoica’ cuando el valor de la propiedad de la tierra lo era todo claro, antes de la revolución industrial.



Solo se vivía de la minería, el comercio y la agricultura. Al aparecer los bienes manufacturados y los servicios, la tierra pierde su valor relativo pero lo mantiene en sociedades como la nuestra, donde mel terratenientismo sigue manteniendo un valor más social y cultural.



Es curioso, la dueña de una patente hoy inventada por ella y seguramente su equipo no tendría ese aire superior o de ‘tierra titulada’. El material cultural mental de esta inventora es hecho en las universidades y las escuelas de la calle del emprendimiento. Los científicos y emprendedores son de otra especie.



Ese ‘entitlement’ comportamental nos retrasa del grito de la Bastilla a 1789, o a antes de la revolución norteamericana. El título de ‘citoyen’, el ‘ciudadano’ se crea para abolir 1000 años de condes y marqueses, todos ‘entitled’.



Mucho recuerdo la anécdota donde Antanas Mockus, alcalde manejando su propio carro, es detenido por la policía por exceso de velocidad y el agente al reconocerlo en su pase le dice que siga.



Mockus insiste en que le ponga la multa, a lo que el oficial accede con temor reverencial: Mockus le agradece la multa y lo declara entonces “graduado de ciudadano” al no distinguir títulos entre a quienes les pone sanción.



Esa sensación de igualitarismo del ciudadano evocada por la anécdota de Mockus debe ser más propia de lo que hoy aspiramos a ser como colombianos. Producto de la educación, de la meritocracia, del esfuerzo.



En 'Porqué Fracasan Las Naciones’ Robinson y Acemoglu destacan como se hace fortuna en Latino América, con influencias y conexiones; y como en Silicon Valley, con ingenio, esfuerzo y dedicación.



El ‘entitled’ promueve lo comportamiento y el ente cultural anterior y no el del futuro de los Teslas o las vacunas MRNA.

Carlos Enrique Cavelier

carloscavelier@gmail.com