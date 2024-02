¡Exportar sin deforestar!

En mayo de 2023, la Unión Europea aprobó un nuevo reglamento relativo a la comercialización en ese espacio económico de productos asociados a la deforestación como aceite de palma, café, cacao, caucho, soya, madera y ganado en pie. Este reglamento hace parte del Pacto Verde que exige a las empresas reportar información sobre los productos, incluyendo la descripción, cantidad y origen, geolocalización de la tierra donde se ha cultivado, proveedores y evidencias de que en su producción no se causó deforestación.



Brasil y Argentina son los principales proveedores de soya a la UE y otros países latinoamericanos exportan café y cacao a ese mercado. Por ello, el impacto será significativo, pues entre marzo de 2022 y marzo de 2023 la deforestación se ha incrementado. Aunado a lo anterior, entre 1990 y 2020, la deforestación con fines agrícolas destruyó más de 400 millones de hectáreas de bosques.



En medio de esta dinámica se promulgó dicha normativa, la cual recibió de inmediato, críticas de los embajadores de 17 países quienes describieron tal reglamento como un “sistema de evaluación comparativa unilateral inherentemente discriminatorio y punitivo que es potencialmente incompatible con las obligaciones de la OMC”.



Embajadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa de Marfil, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, República Dominicana y Tailandia pidieron cambiar dicha normativa y pidieron un diálogo abierto para apoyar a pequeñas y medianas empresas.



Dado el gran peso político de los agricultores en países desarrollados, han logrado imponer para sí mismos cuantiosos subsidios fis, los cuales distorsionan severamente el comercio mundial de productos agrícolas, porque los países en desarrollo no tienen la capacidad para otorgar ayudas similares compensatorias.



Además, las potencias impusieron en los tratados de libre comercio la apertura al ingreso de bienes de las metrópolis y el pago por las patentes por medicamentos, libros y películas, pero mantuvieron intactos esos subsidios. Ello explica el marchitamiento de la producción agrícola en el Tercer Mundo y el déficit en el comercio externo. A los países en desarrollo les exigen utilizar semillas

certificadas justamente por grandes corporaciones de los países ricos, como Monsanto.



La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones colombianas, especialmente café y aceite de palma y en 2022 Colombia recibió más de US$7.000 millones por las exportaciones a ese mercado, de los cuales más de US$2.800 millones provinieron de sectores no minero-energéticos.



Los pequeños productores no podrán asumir costos relacionados con esas medidas, como la geolocalización o sistemas de trazabilidad. Todo lo dicho justifica el rechazo frontal a esas medidas unilaterales impuestas sin período de transición que condiciona a pequeños agricultores a producir con costos más elevados mientras en los mercados europeos se continúan pagando estos productos al mismo precio, pese a que Colombia y Brasil ya cuentan con planes contra la deforestación.

Beethoven Herrera Valencia

Profesor Emérito Universidad Nacional, profesor de Prime Business School

y Universidad Javeriana.