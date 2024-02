Finanzas por la equidad

La mayoría de las mujeres en Colombia hemos experimentado o presenciado algún tipo de discriminación laboral. Esto se da porque existen barreras o ‘techos de cristal’, metáfora que representa las barreras invisibles, restricciones y obstáculos que impiden a las mujeres acceder o permanecer en puestos de responsabilidad y dirección, no por una carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura institucional.



Según datos de Deloitte Insights, en el 2021 a nivel mundial las mujeres ocuparon solo 21% de los puestos en las juntas directivas, 19% en los puestos directivos. En el sector financiero solo 5% de los puestos de director ejecutivo son mujeres. En Fintech, la brecha de género es aún más pronunciada que en otros sectores. Algunos factores que explican la brecha de género en el sector Fintech son: la escasa representación femenina en campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), los estereotipos de género que desalientan la participación femenina, y la limitada disponibilidad de redes de apoyo para mujeres.



Es esencial reconocer que la inclusión de las mujeres en roles de liderazgo en el sector financiero no sólo es una cuestión de equidad, sino una estrategia inteligente para impulsar la innovación y el crecimiento económico.



Como CEO de Lulo X, una Fintech dedicada a romper las barreras financieras y a ayudar a las personas a construir un futuro financiero mejor, me enorgullece liderar y aportar al cambio desde una perspectiva femenina. Comparto algunas ideas que estamos llevando a cabo desde el programa de Lulo Impacto y que pueden servir de inspiración para otros:



Fomentar una cultura empresarial inclusiva que valore y promueva la diversidad de género. En Lulo, hemos adoptado medidas concretas como el comité Lulo Diverso y los grupos de afinidad (Cultural y generacional, Mujer y liderazgo, género y LGTBIQ+, diversidades funcionales y accesibilidad). Al crear un entorno donde todos nos sintamos escuchados, se libera el potencial para impulsar la innovación y el crecimiento.



Trabajar en colaboración con otras empresas y organizaciones para promover mejores prácticas y estándares en materia de igualdad de género. Al compartir experiencias y aprender unos de otros, podemos avanzar hacia un futuro donde el liderazgo femenino sea la norma, no la excepción.



Combatir estereotipos de género implementando políticas y programas específicos para apoyar el desarrollo profesional de las mujeres. Esto incluye iniciativas de mentoría, capacitación y oportunidades de liderazgo que ayudan a cerrar la brecha de género y promover la equidad en nuestra fuerza laboral.

-Cerrar la brecha de género desde el liderazgo femenino en las finanzas con un compromiso real y acciones concretas. Hacemos parte de la vertical Women Colombia Fintech creada por Colombia Fintech, para que mujeres en el sector podamos marcar la diferencia.



Alcanzar un futuro financiero más inclusivo y libre de barreras de género es un desafío que nos convoca a todos: Gobiernos, empresas, ONGs, y cada uno de nosotros individualmente.



NATALIA JIMÉNEZ

CEO de Lulo X