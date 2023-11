Galán y la democracia de Levitsky

A lo largo de su libro de 2018, Steve Levitsky, cientifico político y profesor estrella de gobierno de Harvard se pregunta, describe y reescribe ‘Porqué mueren las Democracias’. Y así mismo destaca los elementos y los comportamientos de las personas que las fortalecen.



Empieza destacando que la muerte ya no es a lo Allende con los típicos golpes de estado violentos sino a lo Chávez o lo Mussolini donde el poder se toma poco a poco. Resumo las cuatro etapas: (1) se reacciona contra las reglas democráticas (cancelan elecciones, suspenden la Constitución), (2) se elimina la legitimidad de los oponentes políticos, (3) se tolera la violencia (sobre todo en los campos que en nuestro país ha sido tan frecuente) y (4) se recortan las libertades civiles y se desmantelan los medios de comunicación, se desvirtúan las instituciones hasta que se llega a la autocracia.



Colombia no ha llegado allá claro, pero desde los últimos 20 años hay visos de algunos de estos elementos. En América Latina se reconocen tres democracias fuertes: Uruguay, Costa Rica y Chile. Que hacer para parecernos más a ellas? Aquí es donde en estas últimas semanas considero que Carlos Fernando Galán, el alcalde electo de Bogotá, podría aportar a los elementos que Levitsky considera fundamentales para su refuerzo.



Empecemos con que una Constitución sólida que refleja los valores de la sociedad es la columna vertebral de una democracia fuerte. Galán tuvo poco que ver ahí, pero no así el violento y trágico asesinato de su Padre que abrió las puertas al movimiento estudiantil de la 7a Papeleta encabezado por Carrillo et al, y que culminó en la popular, plural, moderna y resistentemente diseñada Constitución de 1991.



Pero el discurso pausado de victoria de Galán donde reconoció a todos sus contenedores halagando sus posiciones sin triunfalismos a pesar de su enorme votación y abierto a la crítica, contribuye a la cohesión social que hemos venido perdiendo.



En los días subsiguientes ha fortalecido sus relaciones con el Director de la Policía, y los Ministros de Justicia y Defensa, salvaguardando el tema principal de su campaña y el clamor de todos los colombianos -no solo los bogotanos- que es la de la seguridad. Se centra en su labor como Alcalde, descartando incluso en charla con María Jimena Duzán el mirar más allá, a la Presidencia de la República. Todos estos elementos fortalecen la democracia, la institucionalidad y son los cuidadores de la puerta sagrada que alega Levitsky se debe la fortaleza del sistema democrático.



Un elemento crítico de su comportamiento se lo dijo la gente en la calle repetidamente: la vertical herencia de su Padre de luchar contra la politiquería y la corrupción que tanto han socavado nuestra institucionalidad. Y evitar la polarización, no tranzar por nada la transparencia. Pero ante todo, subraya Levitsky, hay que mantener una tolerancia mutua con los adversarios políticos y una paciencia institucional bordeando en lo infinito -tareas bien difíciles por decir lo menos-.



Veremos si a partir de su posesión se mantiene en esos comportamientos afines a su pasado y su legado. La política activa en el gobierno tiene un casi imposible de absoluta coherencia y por ello Von Bismarck la categorizó como el arte de lo posible, dejando aún lado el idealismo que podría rodearla, y centrándose en posiciones pragmáticas; y estas pueden ser veces desdeñables para Galán y claro para la persona en la calle.

Carlos Enrique Cavelier

