Hablemos del mercado

Pareciera que ya hemos ensayado todas las recetas posibles para trabajar en el fortalecimiento empresarial de pequeñas y medianas empresas. Hemos trabajado en robustecer las habilidades gerenciales; en establecer mercados virtuales; en acompañamientos y mentorías; en servicios compartidos; en acceso a financiamiento y en normativas que protejan el flujo de capital de estas empresas y obliguen a pagos oportunos. Hemos implementado cubrimientos y garantías bancarias subsidiadas; programas, proyectos y políticas; compartido buenas prácticas; conversado mil grandes con chiquitos, Estado con privados, región con nación mil y una veces y pareciera que ya se contemplaron todas las ideas.



Volvemos, como en todos los ciclos, a plantear soluciones que fallaron en el pasado con la esperanza de que esta vez sí, si se resuelve ese problema que antes no se atendió, sí va a funcionar. Hemos buscado mil formas de hacerle quite a las fuerzas de mercado y abrirle camino a los proyectos que incluyen nuevas personas, que cambian las reglas de juego y que incluso transforman la oferta y la demanda y, el mercado -sobre todo, su ausencia- siempre terminan regresando a abofetearnos en la cara.



Las pymes que sobreviven y se convierten en negocios exitosos son precisamente esas que logran abrirse un lugar. Las que tienen líderes obstinados que no paran. Las que terminan todos los cursos de formación que tienen a la mano.



Las que aprovechan no solo las oportunidades de mercado sino todos los escenarios que los enriquezcan. Pero, sobre todo, son las que son dirigidas por personas, que aún sin haberlo hecho explícito, entienden que a pesar de todo lo demás, todo va a depender de las diferentes conjugaciones que tengan la oferta y la demanda y que no hay programa de apoyo que supla esta apabullante realidad.



Me cuesta trabajo imaginarme un programa de fortalecimiento a mipymes que empiece con una conversación sincera sobre el mercado, la ausencia de mercado y de paso, sobre el origen del capitalismo, como concepto y como proceso histórico. Pero estoy por creer que de ahí hay que partir.



Difícilmente podemos seguir intentando fortalecer proyectos productivos donde no hay mercado o donde no se entienda la fuerza de este. Imposible que florezca una empresa cuando las transacciones son pocas y donde las reglas del juego las siguen dictando estructuras precapitalistas. Pero también, difícilmente podemos tener un empresariado que siga tejiendo esas transacciones sin hablar del mercado.



Por supuesto, hablar de mercado también implica entender sus dimensiones morales. Caracterizar actores de mercado como avaros y egoístas es infantil. Hace rato entendimos que las transacciones de mercado mezclan muchos factores que trascienden la mano invisible. Y por eso, sin conversar sobre el mercado, difícilmente va a funcionar alguna de las recetas diseñadas para fortalecer las mipymes y seguiremos eternamente arando en el mar.

Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración, Universidad Eafit.