Hay que votar

Entramos en la recta final de las elecciones y los colombianos tenemos en las manos una gran responsabilidad. En un país donde las cosas marchen bien, donde haya claridad sobre el rumbo, donde se cuente con un propósito nacional y se cuente con un sentido de unidad, las elecciones locales son importantes, pero no revisten la trascendencia que tienen en una situación como la actual.



Un gobierno empeñado en dividir y deficiencias de todo tipo en la administración pública por falta de un equipo con las competencias requeridas y la ausencia de unas directrices claras, entre otros, hacen más importante que nunca estas elecciones.



En los gobiernos locales se necesita gente capacitada y con una visión clara de las necesidades y prioridades, para lograr avances en temas como seguridad, movilidad, empleo, cultura ciudadana y, sobre todo, sentido de pertenencia con sus ciudades y unidad frente a propósitos de bienestar general.



A estas alturas mucha gente tiene claro por quién va a votar para alcalde o gobernador, pero no sabe por quién votar para concejal, diputado o edil. Y lo que puede hacer un concejo o una asamblea apoyando o entorpeciendo la gestión del mandatario local es mucho. Ya no queda tiempo para dejar este tema a un lado, sino que es necesario informarse sobre los candidatos y votar por los que sean serios, comprometidos, honestos y puedan, además, ayudar a la gestión del mandatario.



Si las encuestas resultan acertadas, se estaría viendo una reacción de los colombianos que, al menos en las ciudades grandes, permitiría despertar esperanzas de que se va a contar con gobernantes que no están en la actitud de destruir lo existente e inventar el mundo a base de voluntarismo e ideologías trasnochadas, como es el caso del gobierno nacional. Para asegurar esto hay que salir a votar, pues las encuestas no son garantía de nada.



En Bogotá, afortunadamente, se cuenta ahora con la segunda vuelta que evita esas situaciones en las que los alcaldes resultaban elegidos con apoyos muy precarios, por cuenta de la atomización de los votos entre un gran número de candidatos. En esta ocasión la cosa será diferente y el ganador podrá tener un mandato claro.



En todas las encuestas encabeza los resultados Carlos Fernando Galán y da inmensa tranquilidad ver que es una persona conocedora, experimentada, con una gran vocación de servicio público y con los elementos necesarios para hacer una buena alcaldía.



Pero necesita un Concejo que lo acompañe en sacar adelante sus propuestas.



Afortunadamente, también están apareciendo nombres nuevos, personas comprometidas, gente joven que pueda contribuir a esa renovación que requiere esa entidad. Una buena opción es la de Cristina Calderón Restrepo, número 10 del Nuevo Liberalismo, que le puede dar a Galán el tipo de apoyo que se requiere. A votar entonces el 29 por una buena administración local.

RICARDO VILLAVECES P.

​Consultor privado