Inflación, responsabilidad de todos

La inflación en economía se estudia por lo general utilizando modelos econométricos autorregresivos. El Banco de la República aplica modelos de Vectores Autorregresivos (VAR). También ha usado modelos donde se define una relación no-lineal entre inflación y crecimiento del dinero en efectivo (M1) la cual es encontrada utilizando un modelo de Regresión de Transición Suave explicando que la inflación y el efectivo (M1) tienen una relación de causalidad precisando que el efectivo (M1) causa la inflación.



La inflación tiene la tentación de tomar valores bajos o altos. La inflación es una variable que está asociada a coyunturas y costumbres sociales. También depende del dinero que circula por las calles (M1) siendo la mayor razón para que se vea afectada la inflación. Entre más dinero circule, sube la probabilidad de que aumente la inflación. Pero, entre menor dinero circulando es muy probable que bajen los precios. El Banco de la República utiliza la tasa de interés para controlarla, pues entre más alta la tasa, es menos atractivo tener dinero en la calle, en razón a que sí descansa en los bancos, la tasa de captación arroja más ganancias para quienes hagan depósitos.



Los valores de la inflación en Colombia se concentran entre 1% y 8%. Para establecer sí la inflación sufre cambios que se pudieran considerar como verdaderos incrementos o decrecimientos, hice un cálculo de la probabilidad teórica sobre la inflación vivida en Colombia en los últimos 20 años. Los cuales se pueden conocer en el libro Realidad y Mentiras Económicas escrito por el suscrito y publicado en la biblioteca digital el Libro Total. Observé que niveles de inflación entre 2.4% y -0.95% tienen probabilidad de ocurrencia alta. Niveles entre 4.9% y 7.9% también tienen alta probabilidad. Pero entre 2.5% y 4.7% resultó probabilidad baja.



La inflación entre 2003 y el 2023 ha estado entre 1,61 (2020) y 13,12 (2022). Es importante decir que el efecto del dinero en efectivo o M1, como se le dice en economía, sobre los precios, es rezagado. Cuando en diciembre se produce un incremento del dinero en efectivo (M1), el resultado sobre los precios se observa en enero y febrero del siguiente año. Los análisis realizados, me indican que no es probable que se repitan variaciones, en el corto tiempo, como la ocurrida en 2022.



Entonces, las variaciones de precios se deben, además de razones técnicas, también por las costumbres de consumo, la normativa laboral y desde luego los volúmenes de producción, toda vez que sí hay una oferta escasa los precios se incrementarán. Con esto quiero decir, que su control no depende totalmente de los gobiernos, también de los ciudadanos y las empresas pues deben ajustar sus costumbres de consumo, sistemas de producción y logística.

Francisco Montes Vergara

Magister en Economía.