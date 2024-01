Inspira con el ejemplo

Hace muchos años, conocí un director comercial al que le gustaba que su fuerza de ventas portará un botón publicitario al lado derecho de sus camisas con un mensaje que cambiaba mensualmente, y cada mañana, rigurosamente, verificaba que el personal lo tuviera puesto, señalando a quien no lo tenía, con un arsenal de palabras, que la verdad, daba pena mencionar. Lo curioso de este personaje, es que él nunca usaba el botón que tanto exigía.



A lo mejor, con el paso del tiempo, este tipo de situaciones se manifiesta en otros ámbitos corporativos cuando en una reunión de trabajo, quien ocupa la posición de más alta jerarquía, le exige a su gente que no use el celular, es más, he visto empresas en las que, previamente, en una cesta, recogen los teléfonos de todos los asistentes, pero, quienes exigen que no se use, son los primeros en estar usando sus teléfonos para responder llamadas y escribir sus mensajes de texto.



Esta absurda realidad corporativa, que es más común de lo que imaginamos, me recuerda la situación en la que una madre visita al pacifista y pensador indio, Mahatma Gandhi, para que le ayudara, dándole un consejo a su hijo para que no consumiera azúcar, pues, estaba muy preocupada por su salud.



Una vez la señora le cuenta la situación, Gandhi, se quedó en silencio, y le pidió a la señora que regresará dos semanas después. Respuesta que dejo a la madre del niño perpleja, pues, pensó ¿por qué no se lo dice de una vez?



La mujer y el niño regresaron a las dos semanas y cuando estaban junto a Gandhi, tomo al niño de las manos y hablo con él, luego, el niño se comprometió a dejar de comer dulces y todo lo que tuviera azúcar.



La madre, inquieta por el tiempo que se había tomado para decirle algo tan simple a su hijo, decidió preguntarle, ¿por qué no le dijo eso a mi hijo la primera vez que vinimos? Gandhi le respondió, señora, hasta hace dos semanas, yo también estaba consumiendo muchos dulces y azúcares. No podría decirle a su hijo que hiciera algo que yo mismo estaba haciendo.



Así que si, verdaderamente, quieres ser una fuente de inspiración, predica con el ejemplo, esa es la más poderosa herramienta de liderazgo que existe.



Recuerda que el ser humano aprende por imitación, y que bueno que sean los líderes los que enseñan buenos comportamientos, especialmente, en el trato humano, trato, que, con seguridad, se verá reflejado una mejor experiencia de servicio, pues, el cliente recibirá un trato que lo hará sentir respetado y valorado.

Juan Carlos Quintero Calderón

CEO & Founder Gestión de Marketing