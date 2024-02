Inversión en Vivienda en el 2026

En agosto del 2026, el presidente entrante deberá iniciar una política de vivienda agresiva que permita romper el ciclo de caída que no ha sido abordado por el actual Gobierno.



Las cifras nos muestran que a la fecha las cifras de vivienda nueva caen en más de un 44 por ciento, y lo más grave es que caen en cerca de un 49 por ciento las viviendas de interés social (VIS), que son en gran medida a las que acceden las personas gracias a los subsidios, dado que sus condiciones económicas no les permiten generar ahorro necesario o acceder a un crédito por el valor requerido para lograr el cierre financiero sin apoyo del gobierno.



Los subsidios de vivienda son fundamentales para las familias que intentan acceder a una VIS, y es así como podemos observar que entre el año 2021 al 2022 se asignaron 90.000 subsidios promedio año, entre el 2013 al 2022 70.000 subsidios, entre el 2013 al 2020 niveles de 60.000, sin embargo hoy durante el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, estamos en menos de 50.000 subsidios por año para acceder a la VIS, lo que significa un retroceso de una década en la cobertura de la política, lo que se refleja en menos hogares que pueden lograr el sueño de acceder a una casa propia.



Otro dato preocupante, que va más allá de los subsidios y que habla del deterioro de la economía, es el que nos indica que se han incrementado en más de un 125 por ciento los desistimientos de vivienda.



Un desistimiento es cuando una familia, pese a haber iniciado la compra de la vivienda, debe suspender el proceso porque no logra reunir los recursos para acceder a ella.

Las razones principales que explican en un 62 por ciento lo que está pasando está asociado a la imposibilidad de acceso a un crédito y a la caída de ingresos del hogar, pero en el segmento VIS casi una tercera parte de los desistimientos se explica por los problemas en Mi Casa Ya.



La caída en vivienda durante estos 18 meses es preocupante porque no sólo impacta el acceso a vivienda de los hogares, sino que afecta el empleo del sector, y el de la cadena de suministros, es así como hoy también se ven caídas en cifras y empleos en los concreteros, ferreteros, productores de acero, carpinteros y en general en toda la cadena minorista que provee insumos para la vivienda.



Es importante que la discusión de una política de vivienda integral a implementar en el 2026 se haga viendo más allá de los subsidios, se requiere una política que permita agilidad en los trámites, en los registros, en acceso al crédito, una inversión que permita tener políticas contra cíclicas y que estimule la construcción no solo en grandes ciudades sino en las intermedias.



En el 2026, necesitamos reactivar el sector de la vivienda.

Víctor Muñoz

Emprendedor, investigador, analista.