Otra seguridad es posible

Las nuevas alcaldías resultaron ser un laboratorio de políticas. El mayor contraste se vé en las decisiones de seguridad en Bucaramanga y Cali.

En Bucaramanga, el alcalde requirió a la policía militar para que hiciera patrullajes armados, organizó “acciones conjuntas de la Policía y el Ejército para intervenir zonas críticas”, pidió al Ejército “custodiar las entradas a la ciudad” con funcionarios de Migración. Además, decretó un “toque de queda” que prohíbe “que los menores de 18 años estén en plazas, parques, andenes, calles, avenidas, autopistas, miradores, vías peatonales y demás lugares considerados de uso público sin un adulto responsable (sic) después de las 10:00 pm”, y prohibió la operación de “bar, taberna, discoteca que no ocupe en ningún momento de su jornada terrazas balcones, antejardines y techos (sic)”.



Finalmente, afirmó ese alcalde que “el propósito de este plan es superar el miedo que nos paraliza y golpear las estructuras criminales” pues “seguimos atacándolos y si es necesario darle de baja (sic), lo haremos”, reiterando que “la garantía de la seguridad de los bumangueses está por encima de cualquier cosa”. Incluso si esa “cosa” es la vida.



En Cali, la intervención temprana apoyó las acciones de la policía judicial y la Fiscalía contra quienes usan el homicidio como instrumento: la captura y judicialización de los señalados de los homicidios en lo corrido del año subió al 47%, la más alta del país. Aumentó la presencia de la fuerza pública en operaciones de control de identidad, porte y control de armas blancas y de fuego. Subió la oferta de servicios para prevenir la reincidencia y aumentó el alcance de los programas de prevención de la violencia, basados en el uso del tiempo libre, “sacando capacidades institucionales a los barrios”, asegurando una oferta permanente de los servicios de justicia y protección, para reducir el recurso a la violencia en conflictos entre ciudadanos y la violencia intrafamiliar y de género.



El énfasis en la reducción de la violencia no desplazó la focalización de acciones de inclusión, dirigidas a darle oportunidades a jóvenes en riesgo, hasta de 28 años, apoyando programas de empleabilidad y emprendimiento que surgieron durante las protestas de 2021, gracias a los puentes que establecieron los líderes barriales junto a líderes empresariales para buscar curar a la sociedad caleña, fracturada por la exclusión y la pobreza.



Mientras en Bucaramanga, en medio del ‘bukelismo’, el homicidio aumentó un 15% en el trimestre, según cifras de la Alcaldía, en Cali cayó 21%. El contraste muestra que la opción iliberal de seguridad, represiva, que viola los derechos, basada en la fuerza y la prohibición, no sólo destruye una ciudad como espacio de convivencia sino que no produce seguridad, desvía recursos y le da hasta más oportunidades y espacio a los criminales.



Otra seguridad es posible: basada en la oferta de justicia, la contundencia contra el crimen violento, respetuosa de los derechos y que protege a los ciudadanos. Ése sí es el cambio.

Jorge Restrepo

Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.

En X: @jorgearestrepo