Portafolio para todos

Hace 30 años, Colombia era diferente. Se comenzaba a ejecutar la Constitución, pasando las grandes reformas en el congreso sobre salud, pensiones, educación, contratación estatal, entre otras. Nuestra economía era de $373 billones de pesos (US$77 mil millones), con una inflación del 22,6%, desempleo de 5%, un tipo de cambio cercano al $800 pesos, una deuda pública cercana al 23% del PIB, con un déficit fiscal -0,2% de la economía y un déficit comercial cercano al -2,8% de nuestra producción.





En ese entorno, nace Portafolio, un diario económico, en un país político. Ha visto pasar 9 gobiernos, 7 presidentes. Presenció e informó como nuestra economía creció 64% (llegando a US$334 mil millones), nuestra población 48% y aumentamos nuestra capacidad de compra por persona en 78%. Vió el aumento de la deuda pública a más del 60% del PIB, el crecimiento del gasto público del 10% al 17% de la economía, con el deterioro fiscal y de nuestro comercio internacional. Narró el logro de la inflación, la reciente domada del desempleo, la gran migración venezolana la expansión empresarial colombiana por el mundo y que tuvimos el enorme logro de pasar de una pobreza del ±45% al 9,8%.



Mauricio Rodríguez, Ricardo Ávila y Francisco Miranda con un equipo de maravillosos periodistas han liderado analistas, fuentes, columnistas, entrevistados, foros y alianzas nacionales e internacionales de primer nivel, para convertir los hechos económicos en información útil para todos.



Este año se cumplen tres décadas de esta labor, al mismo tiempo que el Banco de la República, la Contraloría y Superfinanciera cumplen 100 años y se elige a una colombiana como Gobernadora de la FED. En este período nuestra economía ha cambiado profundamente, al punto que usted debe estar leyendo esta columna en su celular y en 1993, yo la leía en papel salmón sentado en la Javeriana mientras estudiaba economía y jamás pensé que tendría la oportunidad de escribirla.



Las instituciones no son sólo aquellas que funda el Estado, son también aquellas que el sector privado desarrolla para fortalecer las bases de la democracia, de la libertad de expresión, de empresa y de libre mercado. Hace 30 años, la información económica no era tan común y hoy es el café de cada día.



Este aniversario de Portafolio es casi mi aniversario como economista y me precio decir que escribo en él y que en sus páginas me informe de casi todos los acontecimientos económicos, bursátiles, financieros y empresariales que pasaron. Recuerdo mi primera reunión con Mauricio Rodríguez, cuando le conté que nacía Raddar; también, mi reunión con Ricardo Ávila cuando me confió esta columna, y la emoción cuando supe que Francisco Miranda llegaba a la dirección.



Van 30 años y seguramente vendrán más de 30 en el futuro, porque nuestra economía tiene muchas historias por contar y cada colombiano necesita tener un portafolio de información económico que le permita hacerse su propia opinión y tomar las mejores decisiones posibles. Felicitaciones.





CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar.