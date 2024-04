Pescando con dinamita

En las investigaciones administrativas se debe respetar el debido proceso, las garantías, el derecho de contradicción, así como la obtención lícita de pruebas que sean necesarias y pertinentes.



El adecuado equilibrio entre las labores de inspección, vigilancia y control, y la garantía y vigencia de los derechos, así como la protección de los ciudadanos, usuarios y consumidores, es uno de los fines más loables de la administración, entendida esta como la rama ejecutiva, pues derivan, ni más ni menos, de la delegación de funciones presidenciales.



Los requisitos para acceder a estos cargos son meramente formales, hay unas autoridades a las que se les exigen más requisitos que a otras, se les trata de dar autonomía a través de períodos fijos -ya ilegales, por cierto-, pero que, como cualquier otra responsabilidad en el servicio público, dependen de la propia responsabilidad y ejercicio del funcionario.



Que las autoridades sean independientes, objetivas y ecuánimes no debe ser una buena práctica internacional, sino que obedece al estándar mínimo en cualquier Estado de Derecho. Estas funciones, en especial las de policía administrativa, deben ejercerse con estricto apego de la ley.



Las superintendencias, salvo contadas excepciones, vigilan actividades licitas, reguladas, libres y necesarias en un Estado liberal, con una economía de mercado, y en donde el Estado ejerce control, sin que esto sea sinónimo de represión.



Estas autoridades son las encargadas de garantizar la adecuada prestación de un servicio, la protección de un derecho, el acceso y calidad de los servicios públicos, la libertad de empresa, de competencia, la protección del consumidor, así como de los usuarios y pacientes.



Cuando estas autoridades pierden su foco y se convierten en policías políticas, se pone en entredicho el propio contrato social. Cuando las mismas se utilizan para satisfacer caprichos palaciegos, o perseguir sectores o contratistas, esto dista mucho de su objetivo como garantes de derechos, convirtiéndolas en mandaderas de ocasión.



Los gobiernos pasan, las instituciones perduran, pero son la tecnocracia y función pública las que deben garantizar que no se cometan atropellos y se garanticen los derechos, incluidos los de los investigados.

Con sorpresa y tristeza estamos presenciando el abuso en materia de visitas administrativas, intervenciones y actuaciones que, ante los ojos descreídos de los ciudadanos no buscan garantizar ni proteger ningún derecho, sino que se han convertido en el instrumento de persecución del gobierno de turno, desdibujando así historias institucionales de más de 50 años.



Triste ver a las superintendencias dedicadas a la “pesca con dinamita”, ¿buscando qué? ... lo que haya, lo que encuentren, lo que les digan.

