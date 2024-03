Cierra tus ojos y visualiza un barco que permanece todo el tiempo anclado en la bahía. No tiene sentido porque, en lo normal, el barco se hizo para navegar libre por el océano. Ahora mira si ese barco anclado eres tú mismo, aferrado a un pasado que no ya existe.



Sufres amarrado a un ayer funesto, no tienes paz ni felicidad porque te has enseñado a estar mal. ¿Te gusta el papel de víctima? Te haces mucho daño despertando lástima. Eres libre para cambiar, amarte, sanar, confiar en Dios y en ti, y soltar el ancla. La vida siempre tiene sentido y lo ves en seres en silla de ruedas que son felices. Busca ayuda, sal de una zona de falso confort y disfruta explorando otros puertos. Sé flexible, suelta, acepta y cambia.



Shoganai y Shikataganai son dos expresiones que escuchas frecuentemente en japonés. Se refieren a la aceptación de aquello que no podemos cambiar o solucionar. Algo como un desastre natural, una tragedia, un gran agravio o una injusticia. Es aceptar en paz cuando no puedes hacer nada para remediar lo que está fuera de tu control. Es una actitud de calma ante lo adverso, pero para nada significa resignación.



Esas palabras van unidas a la expresión “Gamán” que habla de sobreponerse con resiliencia. Shoganai-Gamán es algo así como “lo acepto y doy lo mejor para mejorar y resarcirme”. Un niño japonés aprende esto desde pequeño y, por eso, en Japón salen adelante pase lo que pase.



Sé consciente de lo valioso que es aceptar lo que no puedes cambiar y mantener tu poderosa mente enfocada solo en el ahora y en lo positivo. Viaja al pasado únicamente para animarte o para sanar y resolver una experiencia ya vivida. En especial para liberar con amor odios, rencores, venganzas, iras o tristezas. Afirma: El pasado lo agradezco y lo uso para auto observarme y mejorar mi actuar. Así me ayuda en un proceso de mejora individual buscando hacerlo mejor para la próxima vez. Voy al ayer con amorosa comprensión y siendo compasivo, sin sufrir ni enjuiciar, ni culpar. Voy al mañana para planear, soñar y visualizar cómo hago reales mis sueños.



El mantra que me repito mucho es este: “Amo y me amo en el aquí y el ahora”. Enfocarme en el ahora me regala paz. Ir al pasado y el porvenir me roba el presente.



Aceptación y resiliencia son valores de la cultura y se viven con Shoganai - Gamán. Es una sabiduría que conviene aplicar para fluir por la vida sin sufrir. El sufrimiento es opcional.



Los que son humildes y flexibles, son mejores personas. En Japón admiran al bambú delgadito porque es flexible. Se dobla ante un fuerte tifón y así sobrevive cono no lo hace algunos árboles rígidos. Abre espacio a una linda actitud: la adaptabilidad.

GONZALO GALLO G.

​Escritor y conferencista.