¿Todo vale?

El espectáculo político que está dando el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ante el mundo, es de alquilar balcón. Está dispuesto a casi todo con tal de quedarse en el poder. Su partido, el PSOE (121 escaños en el parlamento) perdió las elecciones frente al PP (137 escaños), pero gracias al respaldo de una muy apretada mayoría de diputados y al sistema parlamentario que opera en esa nación, está a punto de ungirse de nuevo como mandatario.



Con un detalle: Para lograr el apoyo de 14 diputados de las formaciones independentistas catalanas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, les ha ofrecido una amnistía por los delitos por los cuales están encausados o juzgados por promover la independencia de Cataluña. Amnistía que siempre fue una línea roja para el PSOE, pero que Sánchez ha decidido traspasar con tal de seguir gobernando.



En campaña, quizás anticipando lo que vendría después, Sánchez nunca dijo no a la amnistía. Hizo un juego de cintura, digno de un veterano futbolista y de un político ambiguo que quiere mantener todas sus opciones abiertas. Esto dijo: “Yo entiendo que estamos en campaña y que tienen que decirse estas cosas. Pero el independentismo pedía amnistía y pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido una amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá”.



Sánchez basa su permanencia en el poder dándole beneficios judiciales y políticos a una minoría que no quiere ser parte de España, que quiere separarse, formar otra nación.

En la propia Cataluña, en la última elección, los partidos que defienden el independentismo apenas llegaron al 30% del respaldo popular. Y de 350 diputados que hay en el parlamento español, apenas 14 defienden la independencia de Cataluña.



Es un salto al vacío lo que está haciendo Sánchez. No está mirando el panorama de la nación, sino los intereses de su gobierno. ¿Por qué no lleva a un referendo popular si dan o no amnistía a los independentistas? De las pasadas elecciones generales en España en 2019 a esta, los partidos separatistas perdieron cerca de 700.000 votos. Sánchez les está dando una tabla de salvación.



En España es posible que un partido que perdió las elecciones se alíe con otros también derrotados y hagan mayoría para gobernar. Así funciona el régimen parlamentario. Pero el tema con la amnistía es otro. En Colombia la conocemos bien y la hemos usado para pacificar al país. El escenario es distinto pero la comparación cabe en este sentido. En 1989 el Congreso de Colombia aprobó una amnistía para el grupo guerrillero M-19, pero se hizo sobre la base de que dejaban las armas y se reincorporaban la vida civil y democrática del país. Concesiones fundamentales de lado y lado.



Pero en el caso de España los independentistas no dan nada a cambio, salvo su voto a Sánchez para que se reelija. Es una concesión muy grande del Estado español como para que no sea recíproca.

Ricardo Santamaría

Analista.