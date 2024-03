¿Qué hace que al visitar una empresa nos llevemos una experiencia positivamente inolvidable? Podríamos atribuir la razón de esta memorable práctica a las instalaciones, la agilidad de los sistemas, el odotipo, la aplicación móvil o hasta la ambientación o musicalización, pero todas estas variables no aportan valor si quienes conectan con el cliente no producen una verdadera magia.



Pero ¿quiénes son los responsables de producir esa magia? No me refiero a quienes ofrecen una atención idónea, cálida y oportuna, pues, esas son las tres premisas básicas del servicio al cliente, tampoco a dar respuesta oportuna a una solicitud, porque ese es el compromiso de la atención al cliente. Hago referencia, a lo que la gente hace, adicional a su trabajo, para superar las expectativas de los clientes, a quienes deberíamos empezar a llamar: ‘Invitados’.



Cada vez que pienso en la magia que hacemos cada una de las personas que servimos a los clientes en todo el mundo, llegan a mi mente algunos de los mensajes de la ambientación musical que cada noche, durante cerca de 20 minutos, ambienta el show de fuegos pirotécnicos ‘Felices para siempre’ frente al castillo de Cenicienta en Magic Kingdom de Disney.



El primero hace parte del tema musical: ‘You are the magic’ ‘Tu eres la magia’ que en una de sus frases dice: “Tú eres la magia, la luz del trueno que siempre brilla al pasar, nunca se apaga, no tengas miedo, verás en la oscuridad, en la oscuridad, es la magia del amor”. Eso es precisamente lo que hacen quienes sirven al cliente buscando superar sus expectativas, “siempre brillan al pasar” y “nunca se apagan” ante las diversas situaciones que se presenten con el cliente. ¿Y tú qué estás haciendo cada día para brillar y no dejarte apagar?



Y si se trata de sorprender, hay un momento inolvidable en el que Campanita aparece volando sobre los espectadores, conectando con la segunda frase “Romper las reglas una vez tú…” ¿Y eso no es lo que quieren nuestros clientes? Que desafiemos el statu quo para que más que atender sus necesidades los sorprendamos con nuestras acciones. Al final, el tercer mensaje es: “Todo lo que debemos hacer es escuchar a nuestro corazón y dejar fluir la magia que habita en nuestro interior”.



Así que si quieres que el servicio al cliente de tu empresa sea memorable enfócate en que tu gente escuche el latir de su corazón, porque para ser “Felices para siempre” cada uno de nosotros debe tener claro cuál es su sueño, ese deseo ferviente de su corazón que lo llama y ser lo suficientemente atrevidos para alcanzarlo.

Juan Carlos Quintero Calderón

CEO & Founder Gestión de Marketing.