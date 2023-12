Venezuela y Guyana

Es un hecho común que los gobiernos, cuando se encuentran en situación de dificultades y ayunos de apoyo, acudan a enemigos externos para aglutinar la opinión pública.





Este, creo, es el caso del Gobierno de Nicolás Maduro, quien el domingo pasado (3 de diciembre), convocó a un referendo consultivo constante de cinco preguntas sobre un Laudo Arbitral emitido en 1899, en el que se le otorgó el territorio del Esequibo a Guyana (en ese momento Colonia del Reino Unido). Esta es una zona donde se encuentra uno de los potenciales yacimientos más grandes de riqueza natural en las Américas, pues se estiman reservas de gas y petróleo que harían que Guyana fuera poseedora del más alto índice per cápita de reservas en el mundo. Consulté al ex embajador Humberto Calderón Berti, quien acaba de publicar el libro, “Opep por dentro, los años dorados”.



Su lectura es sumamente oportuna en esta época donde se está reconformando todo el panorama geopolítico energético. Me compartió su visión sobre la abstención masiva del referendo, cercana al 90%: según la opinión de renombrados juristas venezolanos, este referendo, que fue ilegal, inútil, inconstitucional y arbitrario, contrasta con el resultado de las elecciones primarias para escoger el candidato que representará a la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de 2024, donde a pesar de no contar con la participación del Consejo Nacional Electoral, acudieron a votar 2,5 millones de venezolanos y la candidata María Corina Machado obtuvo un abrumador triunfo con el 93% de los votos a su favor.



En la opinión del ex embajador, (la cual obviamente no es objetiva), este resultado descolocó al régimen venezolano, haciéndolo aparecer desnudo y carente de apoyo popular, planteando una situación alentadora para un cambio político en Venezuela, a pesar de que es evidente que la dictadura no entregará dócilmente el poder.



La topología del Esequibo es la de una selva casi impenetrable, lo cual hace dudar que el Gobierno en Caracas busque imponer sus intereses convocando a una confrontación militar. Esta, además, podría obligar a que el Reino Unido, que tiene una relación que lo hace un protector natural de los intereses de Guyana, intervenga.



Calderón Berti no descarta que el régimen castrista de Cuba, que encontró en Venezuela su sobrevivencia económica en el Chavez-Madurismo, pero que a su vez apoya a Guyana, resulte siendo el mediador. Esto le traería grandes beneficios, en una zona donde confluyen intereses tan diversos como los de China, Estados Unidos, Irán y Rusia. Para Colombia no es éste un tema que pueda desatender, dada la complejidad de las relaciones con Venezuela. En momentos donde el Ministro de Relaciones Exteriores está distraído con otros temas, es válido preguntarse quién en el gobierno colombiano está atento a cómo este diferendo puede afectar nuestros intereses. La opinión pública colombiana aparentemente desconoce esta situación. El Gobierno no puede darse este lujo.

​SALOMON KASSIN

Banquero de inversión​