Optimismo para el cierre de 2023

La menor desaceleración de la economía global y la resiliencia de la economía de los Estados Unidos impactaron negativamente en los mercados financieros, sumado a la preocupación en los temas fiscales en EE.UU., y en Colombia, charlas ‘filosóficas’ de flexibilidad de la Regla Fiscal, particularidades del mercado de liquidez y la coyuntura de las elecciones regionales. Aunque existe incertidumbre en varios frentes, pensamos que estamos cerca de un punto de quiebre con buenas oportunidades de inversión. Sin embargo, y con el fin de facilitar la toma de decisiones para capitalizar las oportunidades disponibles, le recomendamos considerar estos cinco datos.

Lo primero a destacar es que hoy, el escenario es mejor al planteado que a finales de 2022. A pesar del reciente ajuste en el que se evidenció una caída entre los meses de julio y noviembre, el comportamiento de los activos financieros se mantiene favorable en lo corrido del año.



Lo segundo tiene que ver con qué tanto pueden subir las tasas de interés de los bancos centrales. En caso de evidenciar un incremento, el mismo sería marginal a lo que ya se ha venido implementado. Por ello, consideramos que estamos transitando la parte final del ciclo de alzas de tasas llegando a un periodo de estabilidad.



Lo tercero tiene que ver con el atractivo de la renta fija. Meses atrás, las tasas de interés de los bonos soberanos estadounidenses a 10 años a un 4% ya lucían interesantes, pero a noviembre, las mismas están cada vez más cerca al 5%. En Colombia, la mayor liquidez para el cierre de año contribuye al atractivo de activos locales y al fortalecimiento del peso colombiano.



Lo cuarto, es la teoría de portafolio de largo plazo para los grandes jugadores. Pese a que las acciones lucen caras, cuando uno mira los retornos históricos a largo plazo, luego de picos históricos, son similares a meses que terminan en cualquier otro mes del año.



Desde 1928, septiembre ha sido el peor mes para las acciones S&P 500 (-1,2%), pero desde el 28, los últimos dos meses del año han marcado un avance promedio de 2,2%. En 2023, septiembre no decepcionó a la historia y lo arrastró a uno de sus peores registros, marcando una caída de 4,87% y octubre siguió restando con un -2,2%.



Las caídas repentinas del mercado accionario estadounidense de 10% han llevado a balances positivos, alcanzando en 5 años un retorno de 68,8%, lo que refleja que, si bien acabamos de transitar por tres meses negativos, queda por delante un cierre que históricamente ha sido positivo.



En 2023, los activos financieros son favorables. La idea de no recesión y menor inflación son una combinación ganadora para las inversiones. Las expectativas frente a la magnitud de las subidas, la estabilidad y posibles recortes se han modificado por lo que no es momento para hacer movimientos bruscos en las inversiones, pero si para analizar el mercado y aprovechar sus oportunidades.



JULIÁN CÁRDENAS

​Especialista de Estrategias de Inversión de Protección