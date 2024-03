¿Para qué sirve el Mindeporte?

Avanza en la Fiscalía el proceso por el ‘Cartel de Boletería’, sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 1 de julio de 2020, a pesar de las recusaciones, ataques personales y judiciales desplegados por los sancionados.



El ‘Cartel de Boletería’, además de haber violado la libre competencia, también prevé la comisión de delitos, de allí la investigación de la Fiscalía, lo que a su vez vulnera el régimen disciplinario de la Ley del Deporte y de la FIFA.



Esta historia inicia con el tristemente célebre Fifagate, cuando los dirigentes del fútbol colombiano, para dar visos de legalidad a su estrategia de reventa, abrieron una ‘licitación’ para el manejo de las boletas, proceso que, como se demostró, estaba amañado y direccionado.



Para materializar estas conductas, la Federación y las empresas Ticket Ya y TicketShop coordinaron su comportamiento para direccionar la adjudicación del contrato de boletería a TicketShop, y así excluir las ofertas de los demás participantes en el proceso. Con ese propósito, implementaron diferentes actos dirigidos para favorecer la elaboración, presentación y evaluación de la propuesta de TicketShop ante la Federación.



Por estos hechos, en 2020, la SIC impuso una multa de $18 mil millones a la Federación, Ticket Ya, y TicketShop, así como a varias personas naturales, entre estas Ramón Jesurún, Álvaro González y Luis Bedoya (condenado en EE.UU. por el Fifagate), por la cartelización en la venta de boletas.



El acuerdo ilegal entre la Federación, TicketShop y TicketYa, además de violar la libre competencia, derivó en la reventa masiva de boletas con sobreprecios de hasta 350 %. Huelga decir que el caso de la SIC -como es obligatorio- fue trasladado a la Fiscalía por la posible comisión de delitos, lo que avanza en el ente acusador y en donde ojalá pronto se tomen decisiones.



A pesar de lo que sostienen el señor Jesurún y sus abogados, sus conductas fueron sancionadas por la SIC y ratificadas judicialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que también están siendo investigados penalmente.



El presidente se preguntaba hace unos días ¿para qué servía el Mindeporte?, me aventuro a responder que sirve para que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes en contra de estos individuos en el proceso disciplinario que prevé la Ley del Deporte, y se les expulse de la dirigencia del fútbol al haber sido sancionados por la SIC, lo que solicitamos infructuosamente tanto a esa cartera como a la FIFA desde 2020.



Lo anterior garantizaría que la plata no se vaya en coimas y reventas, sino que se destine a la liga femenina, la selección de mujeres, y se patrocine a los deportistas de otras disciplinas que no tienen ni para un pasaje.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

​Exsuperintendente de Industria y Comercio.

directorgeneral@delaespriellalawyers.com