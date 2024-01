Parejas en crisis

La pareja de Sócrates fue una mujer de carácter y genio descontrolado. Un día filosofaba con varios discípulos en casa. Su mujer se exasperó y con duras palabras desfogó su desacuerdo con la ocupación de su marido.



Él escuchó pacientemente las imprecaciones y salió a seguir hablando afuera. Al rato ella les lanzó un baldado de agua y él sólo dijo: “Ya se sabe que después de los truenos, llega la lluvia”. Admirable autocontrol y serena paciencia. Medita y podrás permanecer imperturbable en las crisis. Comparto estas luces de la terapeuta de pareja Constance Abrons de la universidad de California:



1- Sé consciente del valor del compromiso, sin esa fuerza el amor es un sentimiento volátil y no tiene futuro. El compromiso de ser feliz con alguien se ve en el respeto, la dedicación, la lealtad y la pasión.



2- Mejora tu comunicación para escuchar y ceder, no juzgar y ser tolerante. Sé siempre asertivo, destierra el juicio y no pretendas que el otro adivine lo que quieres. Llega al corazón con una comunicación empática, de corazón a corazón.



3 - Pregúntate mucho ¿qué más puedo hacer para ser un buen amante, o sea, alguien que ama de verdad? Amor es aceptación, respeto, transparencia, ternura, armonía sexual, perdón y la capacidad de darse y dar sin esperar recibir. El amor tiene estaciones y, si amas en el invierno, gozarás una nueva primavera.



Las parejas con un amor perdurable no se rinden y superan crisis y tiempos borrascosos. Valoran su relación, no dejan que los males crezcan y con humildad buscan ayuda.



Tienen suficiente perdón para cicatrizar sus heridas y suficiente fe para alejar fantasmas. Se concentran en lo positivo, evitan una relación asfixiante y dejan espacios de sana libertad.



No sueñan con la relación perfecta ni permiten que el amor a los hijos acabe con su amor de esposos.



Se perdonan, conscientes de los daños que crea el vicio de almacenar odios y culpas. Para no llegar al colapso dialogan, asumen compromisos de mejoramiento y aman de verdad. Espantan la rutina con la creatividad y evitan una vida sexual predecible y monótona.



Haz un buen balance de PyG sobre tu relación, y reconoce fallas sin culparte ni culpar. Haz una lista de lo que pierdes y lo que ganas si continúas en esa relación. Ten en cuenta todos los campos: emocional, físico, económico, social, anímico, laboral.



Si es más lo que pierdes, no permitas que tu pasado arruine tu presente y te deje sin futuro. No alargues el dolor mientras esa relación no te brinde amor, paz interior, armonía y felicidad. Sigue si hay eso, no por los hijos, miedo a la soledad, dinero, costumbre, pesar, gratitud o zona de confort. Si la relación está mal, pero se aman, hay que buscar ayuda y hacer acuerdos que se cumplan.



GONZALO GALLO G.

Escritor y conferencista.