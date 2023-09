Pasar la página

En las próximas elecciones regionales tenemos la oportunidad de dar un paso adelante y enfocarnos en los principios que realmente importan. Es momento de elegir a los mejores mandatarios y representantes para nuestras corporaciones regionales.



La corrupción y la politiquería han minado la confianza en nuestras instituciones. Es imperativo que exijamos honestidad y transparencia en todos los niveles del Estado. Los candidatos y futuros líderes deben ser completamente claros y transparentes sobre sus apoyos, sus fuentes de financiamiento y las personas que los acompañarán en su gestión. En un país que anhela un futuro mejor, la corrupción no puede tener cabida.



Necesitamos líderes experimentados para guiar nuestras regiones en un entorno social, político y económico desafiante. Optemos por candidatos que comprendan a fondo las complejidades de la gestión gubernamental y que estén preparados para tomar decisiones bien fundamentadas, en lugar de basarse en la popularidad efímera de las redes sociales.



La experiencia no se mide simplemente en años en un cargo; es un historial de logros en el servicio público y privado, un bagaje que de garantía a los ciudadanos que están eligiendo a alguien con la capacidad para dirigir, coordinar y administrar eficazmente una ciudad.



Dejemos de lado las etiquetas partidistas y examinemos detenidamente las propuestas y la visión de futuro de los candidatos. ¿Cuáles son sus planes realistas, financiables y ejecutables para mejorar la educación, la salud, la economía, la innovación, la movilidad y la seguridad en nuestras regiones? La elección debe centrarse en cuál de ellos tiene soluciones verdaderamente efectivas y alineadas con las necesidades de nuestra sociedad.



Como ciudadanos, desempeñamos un papel crucial. Investigar y evaluar a los candidatos de manera objetiva, más allá de encasillarlos políticamente, es esencial participar activamente en el proceso electoral y ejercer nuestro derecho al voto.



Colombia ha contado con líderes que han tenido aciertos y desaciertos y que en la mayoría de las oportunidades han construido sobre lo construido. Sin embargo, en los últimos años hemos atravesado tiempos de polarización y el país se ha sumergido en un ambiente de tensión del que han sacado provecho aquellos que desprecian la institucionalidad y que bajo la bandera del cambio invitan al caos y a la destrucción.



Los líderes políticos del pasado han dejado su huella en la historia de Colombia, pero es hora de superar la polarización y mirar más allá de los nombres y las afiliaciones políticas. Recordemos que la transformación empieza en nosotros. Si queremos un país más unido y próspero, debemos elegir a los líderes que lo representen. No permitamos que la polarización y la división definan nuestro futuro. Es hora de jubilar a muchos de los dinosaurios, algunos de ellos expresidentes, mandatarios locales, dirigentes gremiales, y eternos funcionarios públicos, es hora de pasar la página y construir sin ese peso que lastra un mejor futuro para Colombia.



VÍCTOR MUÑOZ

​Emprendedor, Investigador y analista Portafolio