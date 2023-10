Paz aquí, allá y más allá

Siguiendo los juegos de palabras de los cuentos infantiles del Dr Seuss, necesitamos la paz por todas partes, pues no se ve ni aquí, ni allá, aquí, allá o más allá. Y no por ser tradicionalmente catastrofistas o del otro lado soñadores imposibles para verlo del lado optimista.



Colombia ha tenido pocos días de paz en la memoria de los que todavía estamos para tener memoria. Los períodos de calma después de la Guerra de los Mil días ya no los tenemos sino en los libros de historia; resuenan en nuestros padres las reyertas al finalizar la República Liberal, luego la cadena de la Violencia que decantó de las guerrillas liberales a las Farc; con la creación del ELN en los 60s, el advenimiento del narcotráfico en los 70s está todo dicho hasta hoy.



Claro se firmó la Paz con el M-19, el EPL y con las Farc; y ah, el alivio que sentimos al ver miles de guerrilleros llegando a los ETCrs a dejar las armas en el 2017. Pero quedan siempre sus remanentes como los dejó Pablo Escobar, o quedaron las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo.



Y sólo los empezamos a manejar o a controlar tarde, como decía nuestro querido Malcolm Deas “hasta que se vuelven un Problemonón!”. Esperemos que llegue la paz total. Pero no es un tema solo de esperar, sino de indagar, apoyar en procesos complejos en que muchos de nosotros todavía no resistimos ver a los “Julianes Gallo” en el Congreso, olvidando que Konrad Adenauer el 1er Canciller (Primer Ministro) de la República Federal Alemana desde 1949 y un opositor profundo del Nazismo, también tuvo militantes del Nacional Socialismo en su gobierno.



No eran los Göerings, ni los Himlers, a pesar de que el 3r Reich cayó aniquilado; en Colombia, por el contrario surtimos un proceso de paz (uno más!) y por ello están los “Gallos” en el Congreso. Pero es obvio que la explosión de la Guerra Israel-Hamás nos deja nuestros corazones destrozados por la horripilante matanza y secuestro de Israelíes el sábado 7 en la mañana.



Y luego por el estallido hacia Gaza en que Hamás usa a los Palestinos como escudos humanos. Afortunadamente hay actores en juego como Egipto y EE. UU. que están interviniendo ‘rápidamente’ en el campo diplomático para empezar a traer cabezas frías ante tanto dolor en un embrollo que se inicia con el odio hacia los judíos en Europa hace siglos y luego en Alemania para caer en la Shoá.



Ante este panorama Zelensky se ve solo temporalmente en otro frente tal vez menos complejo históricamente pero muy difícil de sacar de la consternación. Con 200.000 combatientes muertos (seres humanos de todas maneras) en total y miles de civiles ucranianos que han perdido la vida, nos es difícil poner la paz sobre la mesa; pero tal vez es por ello y en este momento tan complejo,



Sí, la paz cuesta, sobre todo en el orgullo, en aceptar personas y cosas que no venían con nuestro pasado, en nuestras expectativas y las consideramos injustas. Como lo escribió Charles Bukowsky memorablemente, más que los muertos o la destrucción, lo más difícil de erradicar de la guerra para tener paz, es el odio.



CARLOS ENRIQUE CAVELIER

​carloscavelier@gmail.com