¿Perdemos a Ecopetrol?

El Gobierno presentó una nueva propuesta de junta para Ecopetrol que pareciera dirigida a marchitar la empresa. Salen miembros con experiencia en dirección empresarial e independientes del Gobierno y entrará una directiva que no es idónea, sin preparación profesional suficiente, que no es independiente del Gobierno y con evidentes conflictos de interés.



Un examen de sus hojas de vida, publicadas anteayer, muestra que ninguno tiene experiencia en la industria energética, de petróleos o infraestructura. Sólo uno de los cinco propuestos -quien además ha trabajado antes con el gerente del grupo- tiene conocimientos y experiencia en materia financiera y contable, bursátil o de valores, gestión de riesgos, tecnología o innovación, en administración, liderazgo y alta dirección de empresas.



Sólo uno tiene experiencia jurídica, pero como legislador. Ninguno tiene experiencia en seguridad, y solo dos tienen experiencia en gestión empresarial o de proyectos, pero de tipo académico o en pequeñas fundaciones.



La nueva Junta parece hecha con un propósito: mantener al gerente actual, Ricardo Roa, pese a las tormentas que lo rodean: el apartamento comprado a menosprecio a un petrolero, viajes domingueros en avión privado a almorzar en Punta Cana con el mismo personaje, a quien dice no conocer, y quien tiene interés en vender una empresa gasífera al mismo grupo Ecopetrol, y las varias indagaciones como gerente de la campaña presidencial.



Además de preparar su defensa y atender esos procesos, Roa dedica parte de su tiempo a asistir a los consejos de ministros y a gestionar la conexión con Venezuela y la compra de gas a PDVSA.



En el entretanto se presentó una fuerte caída en las reservas de petróleo de la empresa, en la generación de efectivo y en la rentabilidad. El precio de la acción de Ecopetrol, que ha caído más de un 10% en lo corrido del año, y un 39% desde mayo de 2022, muestra que el mercado valora la empresa en 22 mil millones de dólares, mucho menos que la deuda del grupo de 27 mil millones de dólares, según el informe a inversionistas. Los accionistas minoritarios tienen razón en estar preocupados por el valor de Ecopetrol como debemos estarlo todos los colombianos: lo que Ecopetrol transfiere a la Nación cada año es por lo menos equivalente al recaudo de una reforma tributaria que seguro no queremos pagar.



La administración de Ecopetrol requiere un timonazo que acelere la inversión para explotar los depósitos de gas costa afuera, le dé continuidad a la explotación con fracking en Estados Unidos (que ya genera el 14% el petróleo que produce) y reoriente recursos para explotar más gas -la energía de la transición- incluso reviviendo los pilotos de fracking aquí. Menos plata para pagar dividendos y más para inversión en el futuro de la empresa.



Con tanto embrollo, mantener a Roa sólo pareciera servir para que guarde los secretos de campaña. O para que no los invente.



JORGE RESTREPO

Profesor de la Universidad Javeriana.

X: @jorgearestrepo