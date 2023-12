Personaje oculto de 2023

Aunque suene impopular decirlo, muchos indicadores macro y microeconómicos acaban bien el año: Se reducen el déficit fiscal y el de cuenta corriente, el peso se revalúa, cae lentamente la inflación, sigue cediendo el desempleo. Aunque esto no oculta que seguramente ya estamos en recesión; la industria, el comercio, la construcción y la minería decrecen y el gasto de los hogares – según Raddar – cae en noviembre de 2023, que es una caída de una caída, porque el año pasado en noviembre también cayó.

El balance es difícil de analizar. Se puede decir que la falta de ejecución del gobierno tiene buena culpa del problema o la tasa de interés del Banco de la República. Lo cierto es que crecimos menos de lo esperado y que al ver 2024, a muchos les dan ganas de quedarse en el 2023.



Mientras todo esto pasaba, las personas en medio de su incertidumbre y desconcierto consolidaron en el mercado el uso de Nequi, Daviplata, Dale, Rappicuenta, Dinero Movil, Uala, Movii y otras aplicaciones móviles de depósito a bajo monto, transformando la dinámica de compras y pagos, llevando el mundo digital desde los comercios modernos hasta las redes sociales, pasando por el tendero de barrio y el vendedor ambulante.



Este medio de pago revolucionó las transacciones, la capacidad de compra, la pertinencia del momento y hasta las relaciones entre amigos, por eso es para mi lo más importante que pasó en el mundo del gasto de los hogares en 2023.



Claro, no comenzó este año, ni mucho menos acabará ahí, más fue el año de la explosión de su masificación, concertando en dos grandes marcas (Nequi y Daviplata) que han desarrollado, madurado y ampliado el mercado.



Quizá muchos no sabían que hasta el Banco de República está en esta revolución “al escoger a la multinacional ACI Worldwide como la compañía que lo acompañará en este propósito de facilitar a los consumidores colombianos sus transferencias monetarias en tiempo real” (El Tiempo), lo que hará que el mundo de los pagos inmediatos sea más grande, robusto y profundo.



Este no es un tema menor, pero si es desconocido. Es una extraña magia donde con un código QR, la gente se pasa plata de un celular a otro, puede comprar chocoramo en la tienda de barrio, camisas en Arturo Calle y hasta pagar servicios públicos.



Las billeteras digitales son el personaje del año 2023 para los compradores, porque redujeron las fricciones del pago, los costos del mismo y lograron que el que se quedó sin plata, pudiera tenerla disponible en poco tiempo, sin usar el sistema financiero tradicional.



El presente del consumo de muchas cosas es digital y estas aplicaciones han logrado que la compra cada vez lo sea más. No sé bien que le depare al país 2024, más estoy seguro de que tiene mucho QR en el camino.



¡Feliz NaviDAR y un 2024 “con sumo” Bienestar para todos!





Camilo Herrera Mora

Fundador de Raddar.