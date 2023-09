Política de largo plazo y decisión de coyuntura

El país viene debatiendo sobre los precios de energía. Una realidad que, como agentes del sector, queremos contribuir a solucionar. Hemos llegado a esta situación de tarifas por una combinación de situaciones de coyuntura. Conocidos son los retrasos de Hidroituango y de los proyectos eólicos de La Guajira que han impactado dramáticamente la oferta disponible. A su vez dentro de lo coyuntural encontramos el fenómeno de El Niño, el crecimiento de la demanda y la actualización de las tarifas luego de la suspensión de incrementos por la pandemia.



La entendible angustia de los consumidores y de los dirigentes regionales debe ser un llamado a la acción por parte del Gobierno Nacional, pero una acción atinada a resolver las causas. Los problemas de coyuntura requieren soluciones de coyuntura: respaldo institucional para sacar adelante los proyectos rezagados y una intervención concertada y puntual en el mercado de Bolsa.



Los generadores no vivimos de las ganancias extraordinarias atípicas en la Bolsa de energía. Nuestra sostenibilidad consiste en operar activos a largo plazo bajo un mercado en competencia y con reglas estables. Isagen ha expresado en diferentes foros su propuesta para que el porcentaje de precio de bolsa correspondiente a condiciones atípicas de mercado sea aportado directamente a un Fondo del Gobierno, destinado a un subsidio para los más vulnerables.



A través de Acolgen hemos propuesto la realización de subastas de contratos a largo plazo bajo la figura de pague lo generado, para que las distribuidoras más expuestas a los precios de bolsa se protejan de la volatilidad. Soluciones para la coyuntura.



Modificar improvisadamente el marco normativo, como propone la Resolución 701 de la CREG (en discusión), no contribuirá a solucionar la problemática. La norma establece que toda la generación asociada a los volúmenes de caudal ambiental vendida en Bolsa no sea remunerada al generador, un precedente inquietante que equivale a confiscar un ingreso esperado y modelado a la hora de efectuar las inversiones.



Igualmente preocupante es el interés en modificar el funcionamiento de la CREG, base de la institucionalidad sectorial, restándole independencia y rigor a sus decisiones. Estas propuestas, en nada, apuntan a solucionar los problemas de coyuntura y afectan las expectativas de los inversionistas, impactando las expansiones que por cerca de $7 billones anuales angustiosamente requiere el país.



El marco regulatorio del sector eléctrico y la institucionalidad sectorial le han permitido a Colombia pasar de 11 GW de potencia a más de 21 GW en menos de treinta años, ha canalizado inversiones particulares que a valor presente representan más de 134 billones de pesos y avanzar hacia un servicio casi universal, 70% con fuentes limpias, renovables y altamente confiables. Nuestra invitación al Gobierno es a construir soluciones a la crisis mediante decisiones que efectivamente se traduzcan en impactos eficaces, manteniendo el vigor de la expansión eléctrica en el país, esencial para su progreso.

Camilo Marulanda

Presidente Isagen