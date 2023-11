¿Por qué se p**tean personas en política?

Los editores han acudido a los asteriscos para no escribir las malas palabras completas que son poco agradables de encontrar en un texto, evitando así lo que Daniel Samper Ospina ha llamado la mancha de huevo en el frac. Pero no hay de otra, es la palabra que mejor caracteriza el comportamiento de mucha gente en la política.

Pasadas estas elecciones si uno pone el ojo en la lupa encuentra gente maravillosa como es siempre Colombia; en todos los niveles, y han sido un nuevo amanecer. Pero son demasiadas las personas que no logran salir de la caracterización del gran Darío Echandía de que seguimos siendo “un país de cafres”. Pero los cafres aparecen por dos razones.



Una, porque se ha perdido el espíritu cívico de manera muy importante para participar en el servicio público. Y reponer ese espíritu cívico con el ejemplo es un elemento crítico que debemos los ‘soñadores realistas’ reponerle a la sociedad. ¿Cómo? Con el ejemplo es una manera … la educación otra…



Segundo, apareció en Colombia “el principio del Negro Juan Carlos Martinez”: ¿Para que arriesgarse con el narcotráfico y una posible extradición si robarse el presupuesto de ciudades, municipios y gobernaciones puede ser hasta más rentable?



Y la costumbre hace ley: una vez que se comprueba que se pueden apoderar de, pueden ‘capturar’ una entidad territorial o una entidad pública del orden nacional y que sus comportamientos indebidos frente a ese tesoro no tiene consecuencia alguna, ni social, ni penal, se expande y se generaliza el comportamiento en la impunidad.



Se vuelve ‘un modo de vida’ ser concejal, diputado o alcalde. Se torna en una forma de ‘hacer la América’ como decían los conquistadores o Virreyes antes de emprender el viaje a llenar sus arcas de oro y plata. Y muchas personas que aparecen aparentemente con buenas credenciales, se p**tean. Se enloquecen con presupuestos y personas a cargo, con el ‘poder’ aparente; pierden sus valores y la codicia los obnubila.



Alguna vez conversando con Antanas Mockus sobre el escándalo del Carrusel de la Contratación en Bogotá de los Moreno y los Nule me decía que el ejemplo que dejaban sobre como resignificaban con sus nefastos comportamientos una nueva ‘normalidad’ para la sociedad colombiana era desastroso. Colombia es curiosa a veces en como reacciona ante esos grandes casos -como lo hizo también con el Fondo Premium: estos grupos cayeron presos y le pusieron algo de presión a la sociedad reversar dicha conducta.



Los Emilios Tapia quedan sin embargo por ahí y son casos patológicos que sirven de ejemplo para recrear y justificar los monstruos de la corrupción grandes y pequeños por todo el país.



La sociedad colombiana ha sido casi incapaz de organizarse de manera a tener una fuerza social para combatir estos comportamientos anti-éticos y profundamente costosos en lo fiscal y no se diga en lo social por lo que se deja de hacer con esos recursos en las comunidades. El único asomo y que fue en lo político, fue la candidatura protesta de Rodolfo Hernandez contraria a los partidos tradicionales que representó Fico.



Colombia está en deuda en esa organización que han iniciado electoralmente ya hace años la Moe, y Transparencia por Colombia, De Justicia, entre otras muchas pero deberían ser un centenar; esa debe ser una labor que nos aguarda.



Carlos Enrique Cavelier

carloscavelier@gmail.com