Privados en gestión de riesgo de desastre

Cuando hablamos de gestión de riesgos de desastres habrá quienes piensen que las empresas tienen poca o ninguna relación con su prevención y mitigación. Nada más alejado de la realidad. Ante cualquier evento ocasionado por un fenómeno natural que desencadene en un desastre o emergencia, se podrían ver afectados los trabajadores, la comunidad, la infraestructura y, por ende, la continuidad de su negocio. Por ello, y dada su capacidad de movilizar recursos y acciones, el sector empresarial es un actor clave en este propósito.

Infortunadamente, en los últimos años la gravedad y frecuencia de los desastres ha aumentado, lo que ha provocado mayores pérdidas humanas y económicas, siendo los países de bajos ingresos los que soportan un mayor costo.



Por ello, debemos partir de comprender que los desastres no son naturales, son la perturbación de la vida y los bienes de las personas a causa de uno o varios de esos sucesos.



Si bien muchas amenazas pueden ser inevitables, los desastres no lo son. Es allí donde está la clave de la gestión. Se estima que, debido a los desastres, la pérdida anual promedio de bienestar equivale a US$520 mil millones.



Sin duda, este es un llamado para que todos los actores se fortalezcan en la reducción del riesgo de desastres, así como en la preparación y respuesta ante emergencias.

​

​Y allí, las empresas son esenciales: juegan un rol fundamental en la protección de la vida de sus trabajadores, el empoderamiento de la comunidad, la protección ambiental, el fortalecimiento y adaptación de la infraestructura y el desarrollo de mecanismos y estrategias que aseguren la continuidad de sus operaciones.



Los desastres perturban las cadenas de suministro, creando efectos dominó negativos dentro de la red. Por citar un ejemplo, eventos como el huracán Katrina de 2005 trastornó los sistemas económicos de tal manera que, incluso, empresas que no sufrieron ningún daño no pudieron funcionar correctamente.



Los investigadores estiman que, en promedio, cada dólar invertido en prevención tiene el potencial de generar ahorros estimados en US$15 en daños futuros. La clave está en que, desde el gobierno, así como desde las empresas y organizaciones, implementemos acciones de reducción y preparación ante el riesgo de desastres.



Colombia tiene un importante reto en este sentido, para lo cual se hace prioritario coordinar y fortalecer el conocimiento y las capacidades, un escenario en el que el sector privado tiene mucho que contribuir.



Esta es una tarea compartida entre todas las partes interesadas. Por lo tanto, cuando ocurre un desastre, además de la respuesta del gobierno, se requiere que una variedad de diversos actores también intervenga para brindar apoyo, incluidas organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de ayuda, agencias internacionales, comunidades locales y agentes individuales.



Así mismo, la interacción en espacios en los cuales las organizaciones puedan presentar acciones conjuntas, lecciones aprendidas y proyectos, puede ayudar a los sectores a ser más proactivos en estos temas, siendo más resilientes ante los eventos.





Adriana Solano Luque



presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad y miembro de la junta directiva global de la Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes a los Desastres - Arise.