Puntos ciegos

Hacer estrategia se ha convertido en una tarea más frecuente, interesante y retadora para los equipos gerenciales. Lo he percibido en interacciones presenciales que he sostenido con cúpulas ejecutivas y juntas directivas de empresas en cinco países de América, incluida Colombia, acompañando como consultor conversaciones estratégicas profundas en meses recientes.



En la construcción de respuestas a los retos estratégicos que elegimos abordar con estos equipos, aquellos más relevantes y pertinentes para el futuro de sus organizaciones entorno a los cuales es fundamental hacer escogencias y adoptar un camino, se hicieron con frecuencia evidentes algunos vacíos de consciencia y entendimiento sobre aspectos fundamentales para la sostenibilidad de sus empresas. Atender dichos vacíos se convirtió en una tarea urgente para los equipos que los evidenciaron antes de validar el direccionamiento estratégico que definieron.



Les comparto cinco vacíos frecuentes que he identificado, a manera de invitación para que los equipos ejecutivos dialoguen alrededor de aquellos que son pertinentes para sus empresas como parte de la preparación para las conversaciones en las cuales definirán su estrategia para el corto plazo.



En primer lugar, en el ámbito de la gestión de riesgos, es definitivo actualizar sus mapas y priorizaciones. La dinámica del mundo en los años recientes rompió en países e industrias la inercia de lo conocido o acostumbrado en este sentido.



Así mismo, es indispensable que las empresas adelanten una lectura integral de todas sus partes interesadas para reconocerlas, gestionar lo que corresponda y vigilar proactivamente su reputación desde la estrategia. Conectar la estrategia con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, es un ejercicio muy valioso.



En los temas ambientales, es vital tener claros los impactos positivos y negativos que la empresa genera, identificar y gestionar los riesgos y oportunidades que traerá el cambio climático, y promover acciones tangibles y observables por quienes integran la empresa y por su entorno.



El papel de la tecnología en la estrategia, y las implicaciones del entorno digital, necesitan claridad. Identificar en qué procesos generaría valor la inversión en tecnología, los riesgos y oportunidades que le plantea a la empresa, la inteligencia artificial en sus distintas versiones, y entender su situación de ciberseguridad, podrían ser asuntos esenciales para enfrentar su futuro.



Finalmente, la geopolítica ya no es tema ajeno para ninguna empresa, industria o país. La reconfiguración de las relaciones económicas y políticas en el mundo, así como la política local, seguirán generando consecuencias para el futuro de cada empresa.



No es buen momento de creer que ya lo sabemos todo de nuestro negocio u organización. Vivimos en un mundo cambiante, y para hacer buena estrategia necesitamos iluminar nuestros puntos ciegos.



CARLOS TÉLLEZ

carlos@carlostellez.co