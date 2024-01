Qué tal: ¿Habrá reversa?

Los votantes cometen errores y, en democracia, pueden corregirlos. El problema está en las decisiones que toman esos gobiernos, cuando sus efectos son regresivos e irreversibles.



El mejor ejemplo es el Brexit. Varios estudios muestran que esa decisión, que tomó un gobierno elegido democráticamente y fue refrendada también en democracia, resultó tremendamente costosa para los británicos, afectando negativamente su economía, empresas, universidades y el empleo. Es probable que los votantes corrijan ahora su error y voten por un gobierno laborista, liberal, de izquierda; pero igual se quedaron con el costo.



El ajuste insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación -la prima del seguro que paga la Nación por cada uno de nosotros- y la mora en el pago de los presupuestos máximos que cubren lo que no puede cubrir el plan básico en salud, han conducido a una crisis de las empresas del sector de las aseguradoras como de las prestadoras de servicios, privadas como públicas.



Esa crisis empresarial es irreversible: se han dejado de hacer inversiones millonarias, deteriorando la capacidad para prestar el servicio y su calidad; las reservas técnicas se han gastado en atender la crisis financiera, no en atender eventos de riesgo extremo en salud; la oferta de seguros complementarios se “desarregló”, y muchas aseguradoras ya no los ofrecen, generando más congestión, mayores tiempos de espera que afectan a las personas de menores ingresos: un efecto regresivo.



El nuevo impuesto sobre las utilidades a las regalías. -ya declarado contrario a la Constitución- redujo la inversión en las actividades extractivas. La decisión del Gobierno de solicitar a la Corte Constitucional que difiera o module los efectos de su fallo prolonga este efecto negativo sobre la inversión.



El mismo efecto negativo que genera la decisión de no otorgar nuevos contratos de explotación de hidrocarburos, o de no explotar mediante tecnologías no convencionales los yacimientos de gas y petróleo existentes: un efecto irreversible, pues la ausencia de inversión impide que el valor que tienen esos recursos se haya vuelto ingreso para los trabajadores, las empresas, los municipios, los departamentos y la nación.



El nuevo impuesto a las ventas de los alimentos que impuso la reforma tributaria aumentó significativamente los precios de los productos gravados en noviembre después de que comenzó a cobrarse el impuesto.



Muy probablemente en enero, cuando aumentó al 10%, haya impulsado una nueva alza. Como muchos de esos productos los ofrecen medianos y grandes productores, es improbable que bajen cuando el impuesto sea declarado contrario a la Constitución, si lo demandan, o si un próximo gobierno lo desmonta; irreversible. Y regresivo, las personas de menores ingresos destinan más de su ingreso a alimentos.



La decisión no es sólo sobre cómo votaremos en las siguientes elecciones, sino sobre si el próximo gobierno podrá curar, con políticas liberales y progresivas, los efectos regresivos de lo que ha ocurrido en los dos últimos años.



JORGE RESTREPO

Profesor de economía, Universidad Javeriana.