Ransomware, una amenaza empresarial

El reciente ataque de ransomware que paralizó actividades en diversas entidades de nuestro país plantea una preocupación latente: las empresas no han sido capaces de protegerse adecuadamente ante esta, que es una de las principales amenazas tanto para las organizaciones públicas como privadas. Este incidente no solo ha resaltado la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras digitales, sino también ha subrayado la necesidad de abordar la ciberseguridad de manera más proactiva y rigurosa.

De junio de 2022 a julio de 2023, las soluciones de Kaspersky bloquearon 1,15 millones de intentos de ataques de ransomware en América Latina. Esto significó que las empresas de la región recibieron un promedio de dos ataques por minuto. Colombia es el cuarto país más atacado en la región, con 80.000 intentos de ataque en ese período. Los tres primeros lugares están ocupados por Brasil, Ecuador y México.



El reciente ataque en Colombia es un claro ejemplo de cómo las acciones de los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticadas y dirigidas, mientras que sus consecuencias también pueden afectar reputacional y económicamente a las organizaciones.



Para protegerse ante estos ataques, la respuesta no debe ser improvisada. Las empresas necesitan implementar una estrategia integral de ciberseguridad que incluya la Inteligencia de Amenazas, herramienta de ciberseguridad acorde a sus necesidades y la capacitación de los empleados de todos los niveles.



Esto les ayudará a prevenir, investigar y responder a incidentes de manera inmediata: mitigar el daño potencial de cualquier amenaza; continuar con sus operaciones y salvaguardar su información, así como la de clientes, empleados y consumidores.



Los ataques de ransomware ya no solo consisten en secuestrar los equipos e infraestructura crítica de las compañías, sino en robar datos de clientes y empleados, propiedad intelectual, información confidencial y dejar sus servicios fuera de línea para extorsionarlas pidiendo un rescate por su liberación.



En resumen, los grupos de ransomware mejoran continuamente sus tácticas e incluso han cimentado sus propios modelos de negocio, representando un riesgo significativo para las organizaciones.



Ante este escenario es indispensable recordar a las empresas la importancia de mantener una postura proactiva en materia de ciberseguridad. Para resguardar a nuestras organizaciones públicas y privadas, es crucial mantener siempre actualizados los programas: La actualización constante de software en dispositivos y servidores es esencial para evitar que los atacantes aprovechen vulnerabilidades y se infiltren en nuestra red.



De igual forma, para garantizar la recuperación efectiva de datos en caso de un ataque, es esencial configurar copias de seguridad fuera de línea que los intrusos no puedan manipular. Debemos asegurarnos de poder acceder a estas copias rápidamente en situaciones de emergencia.



La prevención y la preparación son fundamentales en un entorno en el que la seguridad de datos y sistemas se ha convertido en una prioridad incuestionable.



Daniela Alvarez de Lugo

Gerente general para el Norte de América Latina en Kaspersky.