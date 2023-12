Reforma a la salud: económica en lo regional

Cualquier decisión que se quiera tomar en Colombia y que tenga un impacto socioeconómico, debe estar fundamentada de manera amplia con las estadísticas económicas que le correspondan al sector que va a ser intervenido. Con respecto a la reforma a salud, hacer una transformación administrativa del sector, no es la solución.





El Gobierno ha presentado la reforma y se escuchan gran cantidad de comentarios apoyando o contradiciendo. Lo cierto es que el sistema presenta una enorme deuda. Según cifras de la Superintendencia de Salud, es el sector bancario el principal acreedor y en donde se ubica la mayor acumulación de deuda con el 71%.



Los análisis realizados sobre la reforma a la salud se hacen de manera global en cuanto a la esencia del problema que tiene el sistema. La razón para decirlo es la situación económica que acontece en los departamentos, la cual es grave, sin embargo, no es tenida en cuenta en las cifras analizadas.



Desde el documento de exposición de motivos y el proyecto de ley, no se ve un direccionamiento para dar soluciones. A nivel departamental el propósito es crear instancias administrativas. Cómo son las direcciones departamentales, las cuales tienen entre otras funciones organizar el presupuesto de los hospitales de mediana y alta complejidad.



Asimismo, La prestación de servicios de salud por las entidades territoriales, dice el documento, que tendrá carácter social y se hará a través de Instituciones de Salud del Estado -ISE-. Ellas constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Su contratación se contempla desde el régimen del derecho privado y podrían usar normas de la administración pública.



El Fondo Único Público de Salud, es el cambio de mayor peso que busca la reforma al funcionamiento del sector. Estará constituido por un conjunto de cuentas del Sistema de Salud y será gerenciado por la Administradora de Recursos para la Salud -ADRES-. Recogerá todos los recursos del sistema. Estará constituido por recursos del orden nacional, departamental, municipal, aportes de cotizantes y otros. Es decir, aquí financieramente no hay nada nuevo.



Sí se quieren mostrar resultados desde la solución que se pretende construir para ofrecer mejores servicios y más cobertura, es necesario que el Gobierno Nacional muestre las evidencias con las cuales se va a resolver el problema básico del sector; el cual está representado en la falta de un modelo financiero adecuado.



La desorientación de los recursos financieros, la corrupción, la ineficiente asignación entre departamentos, cubrimiento de la deuda, normas obsoletas en el campo tributario usadas en las gobernaciones, la gran cantidad de demandas y la falta de generación de recursos para cubrir necesidades de manera eficiente, deberían ser los puntos de discusión.



FRANCISCO MONTES VERGARA

​Magister en Economía - Magister en Ingeniería