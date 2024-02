Reindustrialización y automatización en 2026

El presidente que sea elegido en el 2026, enfrentará el desafío de implementar un plan de acción decisivo para mitigar los severos impactos que actualmente experimenta el sector manufacturero en Colombia.



Según datos del Dane para 2023, el sector manufacturero registró una contracción del 3,5%, atribuible a descensos en segmentos clave: la elaboración de productos alimenticios cayó un 2,3%, textiles y calzado un 13,8%, la refinación de petróleo un 0,5%, los productos metalúrgicos básicos un 6%, y la fabricación de muebles, colchones y otras manufacturas un 3,0%. Estas cifras sugieren un daño estructural, exacerbado por decisiones desacertadas de política pública por parte del Gobierno Nacional. La industria manufacturera, crucial para Colombia, representa cerca del 10% del PIB y podría constituir hasta un tercio de la economía si se incluyen las cadenas de valor asociadas. Genera 2,5 millones de empleos, subrayando la necesidad de no solo protegerla sino potenciarla.



Actualmente, muchos sectores, incluida la manufactura, se ven afectados por la inflación de dos dígitos en 2023, altas tasas de interés, el impacto de los últimos gravámenes de la reforma tributaria, y una creciente incertidumbre debido a declaraciones y acciones de funcionarios del Gobierno. Además, se enfrentan a problemas de seguridad, dificultades operativas en aduanas y un Invima ineficaz.



La politización, el fanatismo y la incompetencia han desplazado al personal técnico experimentado en muchas entidades públicas, comprometiendo la efectividad gubernamental, como lo ilustra la reciente crisis en la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para el 2026, es imperativo restaurar la competencia técnica en el sector público y adoptar medidas inmediatas.



Estas deben incluir la revisión y eliminación de gravámenes a la importación de bienes de capital, fomentar el encadenamiento productivo a través de clústeres regionales especializados, alinear la formación del Sena con las necesidades técnicas regionales, cerrar brechas de productividad, impulsar la automatización y la robótica, incentivar las exportaciones no tradicionales, trazar una política monetaria y fiscal que estimule el consumo y la reactivación económica, un plan de aceleración en ejecución de obra pública, y facilitar el acceso a créditos para la creación de empleo.



Quien resulte electo en el 2026, debe llegar con la hoja de ruta construida, no habrá tiempo para perder en su momento, no habrá tiempo para crear misiones de expertos, o divagar sobre la construcción de planes y medidas a futuro. Deberá tenerse con anticipación un plan de implementación, un plan para reconstruir a Colombia.



Es esencial que, para el año 2026, el sector privado e industrial sea reconocido como un aliado fundamental por parte del gobierno y en el desarrollo del país. Es crucial brindarle confianza y seguridad jurídica, además de cambiar la perspectiva estigmatizante de la administración actual.



VÍCTOR MUÑOZ

​Emprendedor, investigador, analista.