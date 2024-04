Repúblicas de aire: ¿vuelve y juega con Colombia federal?

Cuando se logró la independencia de España, los próceres desplegaron un descomunal furor legislativo para tratar de organizar las nacientes repúblicas. Pronto se percatarían que nos es lo mismo sacar leyes que gobernar y que para construir nuevas naciones se necesitaba mucho más que constituciones magnificas redactadas en un castellano envidiable. Por eso el historiador Rafael Rojas se refirió a estos proyectos de países como ‘Repúblicas de aire’.



En nuestro medio a menudo se confunde la solución de los problemas complejos con las reformas constitucionales. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. Una de las más evidentes dimensiones de esa desigualdad es la que predomina entre el centro y la periferia del país. Bogotá, tiene un producto interno bruto per cápita que es 6,5 el de Vichada, es decir una brecha como la que hay entre Gran Bretaña y Colombia.



Recientemente, un grupo creciente de dirigentes políticos ha empezado a promover una solución para el problema de nuestros desequilibrios regionales y los estragos del centralismo. Su propuesta es que adoptemos, una vez más, el federalismo. Considero que esa propuesta es inconveniente por razones económicas y políticas. En términos económicos no creo que el federalismo ayude a reducir las desigualdades territoriales.



En Latinoamérica hay varios países con una organización federal y son aún más desiguales regionalmente que Colombia: México, Argentina, Brasil y Venezuela. En todas partes del mundo son las regiones más prosperas las que defienden soluciones cuasi-federalistas o independentistas ante la presencia de un desarrollo regional desigual: el caso del norte de Italia, País Vasco y Cataluña. Por eso hace unos años en nuestro medio un departamento prospero promovió la consigna: Antioquia Federal. Es lógico, la región más rica recauda más impuestos y en un régimen federal si se comparte un porcentaje de los impuestos de renta o al consumo, recibirán más en términos per cápita las regiones prosperas.



Desde el punto de vista político me parece que en esta etapa de nuestra historia el federalismo es inconveniente por cuanto debilitaría al gobierno central económica y políticamente. Con el inmenso problema de control del territorio por el estado central y la amenaza de grupos al margen de la ley, debilitar un gobierno central ya de por si débil me parece inconveniente, y hasta peligroso, por cuanto la captura por parte de la delincuencia de gobiernos federales en regiones periféricas es una posibilidad amenazante.



Por todo esto, el próximo 12 de abril, de 10:30 am a 12:30 pm se realizará en la Universidad del Norte, en Barranquilla, el Foro Federalismo o Descentralización ¿Cuál Ruta para Colombia? Entre los expositores estarán Humberto de la Calle, Jaime Bonet, Olga Lucia Acosta, Oriana Álvarez y Ángel Tuiran. La moderación estará a cargo de Gustavo Bell.



ADOLFO MEISEL,

Rector Universidad del Norte de Barranquilla.