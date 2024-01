Retrato de cuerpo entero

El Presidente Petro no parece estar preocupado por los Panamericanos del 2027, ni por los indicadores de violencia y orden público, ni siquiera por la situación de la salud en el país.

Está preocupado por ganar las elecciones del 2026 y así lo dijo: Vamos a hacer una reunión de todos los elegidos del Pacto Histórico para armar una estrategia y ganar las elecciones. Quiere que toda su colación sea un solo partido.



Seguramente él lo sabe, pero por Constitución, por ley y por el ejercicio sano de la política, un presidente no puede involucrarse en estos asuntos. Ojalá caiga en cuenta del error y corrija. Más allá de estos asuntos legales, y del hecho que la unión de tantos y diversos sectores de izquierda será imposible, tiene razón de estar preocupado por la política y lo que podría ocurrir en las presidenciales del 2026.



¿Pero a donde nos lleva realmente esta reflexión? A que con esta sorprendente afirmación el Presidente queda retratado de cuerpo entero.



Nos revela cuáles son sus prioridades. En ocasiones se siente que a Petro le aburre gobernar. Deja sueltos algunos temas. Lo mueve la política, la campaña, las elecciones y dar discursos por el mundo sobre la apocalipsis del planeta. Se comporta más como un activista que como un gobernante.



No tenemos política exterior. Tenemos un presidente hablando sobre el cambio climático, el calentamiento global, el medio ambiente y la generación de energías limpias. Nadie niega que es importante pero nos faltan nuestras prioridades internacionales.



Decidió, repentinamente, interesarse en los Panamericanos de 2027 que había ganado Barranquilla, cuando ya se había tomado la decisión de retirarlos por incumplimientos del Gobierno en los pagos y en otras responsabilidades contractuales. Nadie en este hemisferio va a apoyar a Petro en esto.



Todos, incluidos Brasil y México, van a pelear por esos panamericanos. Ya lo están haciendo Perú y Paraguay y lo que dicen los entendidos, es que el proceso de asignarlos nuevamente ya está en curso y Colombia dejó de ser un candidato.



De todo este episodio me llama la atención la incapacidad de este Gobierno y este Presidente de admitir errores de gestión. Desidia como dijo el exministro Ocampo. Perdimos, lamentablemente, una oportunidad de oro para que Colombia y Barranquilla brillaran.



Y mientras tanto, ante la mirada atónita del mundo, Colombia se inmola en solitario dejando de firmar contratos de exploración de gas y petróleo sin tener un plan serio y estructurado de transición energética y con la promesa incierta de que el turismo reemplazará los ingresos del petróleo. La afirmación es tan absurda que parece un chiste. El petróleo representa hoy para Colombia el 28% de sus ingresos, siendo hoy nuestra principal fuente de recursos.



Las reuniones que ha tenido el presidente con empresarios no parecen tener desarrollos concretos. Son una esperanza. Ojalá se concreten alianzas. Amanecerá y veremos.



Ricardo Santamaría

Analista.