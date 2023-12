¿Salario mínimo de 2 millones?

Los modelos teóricos formulados por los físicos concluyen que viajar en el tiempo es posible. Sin embargo, por el momento, para los humanos el problema es que no se conoce cómo hacerlo. A veces, los economistas son un poco como los físicos: formulan atractivas propuestas que, al menos por el momento, son imposibles de realizar.



Hace unos días el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana propuso elevar el salario mínimo a $2 millones, transformándolo en un pago integral. Es decir, transfiriendo a cargo exclusivo del trabajador toda prestación legal y contribución social e incorporando las de carácter periódico -primas, vacaciones, cesantías, vestuario- en el pago mensual.



En teoría, siempre es posible transformar una forma de remuneración como el vigente salario mínimo con prestaciones extrasalariales en otra como el salario integral propuesto, sin perjudicar las dos partes. Es más, según el Observatorio, de un salario mínimo integral ganarían tanto los empleadores que “se liberan de engorrosos tramites administrativos”, como los trabajadores que tendrían “mucha más liquidez y la libertad de administrar su remuneración de la forma que les parezca más eficiente”. Los medios le han dedicado amplio espacio a esta propuesta que ha puesto a muchos a echar cálculos para verificar su conveniencia. Al menos de inmediato, ella no ha despertado grandes entusiasmos entre los trabajadores.



En esta nota quiero evaluar la conveniencia de la propuesta desde otra perspectiva: ¿en la práctica ella sería posible? Veamos algunos problemas que pueden surgir. Las vacaciones son una prestación que consiste en el pago del salario pactado cuando el trabajador toma un período de descanso.



Si el costo de esta prestación se incluye en el salario integral, entonces, en el mes en que el trabajador decide tomarse vacaciones, él no recibe (parte de) su sueldo porque ya lo ha percibido por cuotas mensuales. A todas luces esta parece una situación inconveniente.



La propuesta, además, trastornaría, y no sabemos cómo, toda escala salarial. Por ejemplo, a quien hoy gana un salario superior en un 30% al salario mínimo (aproximadamente 1’500.000 pesos) ¿cuánto se le pagará? En principio, se debería subir su salario a 2 millones, pero ¿qué pasaría con el 30% adicional y con las prestaciones extrasalariales?



La pensión mínima también deberá nivelarse a los 2 millones, es decir casi doblará, con consecuencias devastadoras sobre el sistema pensional.



Aún si la pensión mínima de 2 millones aplicara solo para los afiliados que coticen sobre el nuevo salario mínimo de 2 millones, el subsidio que deberá reconocer el Estado aumentará notablemente.



De hecho, si la pensión mínima de 1’160.000 pesos es subsidiada en un 70%, una pensión mínima de 2 millones también seguirá subsidiada en un 70% (dado que los aportes siguen del 16%), pero, en valor absoluto el subsidio casi doblará.



Adicionalmente, todo esquema de tarifas, subsidios y aportes solidarios deberá ser modificado estableciendo nuevos umbrales. En fin, no parece una propuesta tan fácil de implementar.

STEFANO FARNÉ

​Director Observatorio del Mercado Laboral, U. Externado de Colombia.