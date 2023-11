Sodio sustituye el litio

Ya es conocido que la humanidad necesita cambiar los combustibles fósiles a energía baja en carbono para evitar las graves consecuencias que trae el cambio climático. Hay alternativas como la energía hidráulica, de la que Colombia tiene gran dependencia.



La energía de origen eólico o solar son otras alternativas que se vienen desarrollando, en América Latina donde ya hay cerca de 320 proyectos. En siete países de la región la energía renovable, no hidroeléctrica, ya representa más del 30% de la capacidad instalada. Desafortunadamente, en Colombia se truncan proyectos por saboteo y las eternas consultas previas a las comunidades.

El proceso debe ser gradual y no marchitando desde ya otras fuentes como el petróleo, como propone el presidente Petro. Wiston Churcill decía, refiriéndose al cambio drástico propuesto del carbón al petróleo: “la seguridad y la certeza en el petróleo se encuentran en la variedad y en la variedad por sí solas” (lección para el Presidente).



Las energías alternativas por lo general son intermitentes y requieren acumuladores o baterías, las cuales son requeridas para vehículos, pero también para ayudar a equilibrar las redes eléctricas. Existen muchos tipos de baterías, pero las más comunes son las de iones de litio por ofrecer alta densidad de energía y escaso mantenimiento.



A pesar de que casi el 70% de las reservas de litio se encuentran en Suramérica, es difícil la consecución y su refinación se desarrolla principalmente en China lo que lo hace poco confiable para occidente en el largo plazo.



Según un artículo de The Economist, en el cual afirma que afortunadamente, las propiedades químicas del litio son similares a las del sodio, elemento presente en la sal y que es exportada principalmente por Australia, Países Bajos, Alemania, Canadá y México.



Sin embargo, el sodio está presente en la sal marina que tiene una amplia disponibilidad. Y tiene otras ventajas. Mientras las baterías de litio utilizan cobalto y níquel en sus electrodos, que son dos minerales escasos en el mundo.



Las baterías de sodio pueden usar electrodos de hierro y manganeso que se son abundantes, es así como la batería de sodio es más barata que las de litio. Y la desventaja de su tardío desarrollo, las de litio se comercializaron por primera vez en los 90 y se han beneficiado de décadas de inversión.



El desarrollo mundial de baterías va detrás de China. Estados Unidos y Europa han anunciado enormes programas de subsidios industriales ecológicos lo que debería ir a baterías de sodio.



En capacidad equivalente, las baterías de sodio pesan más que las de litio por esto podrían ser descartadas cuando el peso ligero es primordial, pero para aplicaciones como almacenamiento en red o las baterías domésticas el peso es irrelevante. Colombia podría disminuir costos en el establecimiento de proyectos eólicos y solares utilizando baterías de sodio, una vez estén en el mercado.



Luis Arango Nieto

Ex viceministro de Agricultura/ larangon@gmail.com