Trabaja en tu super poder

Cada uno de los superhéroes que conocemos fue concebido con una gran ventaja, saber cuál era su superpoder.

Nunca el hombre de acero pretendió ser como el hombre del agua, o el más veloz o volar como murciélago, se enfocó en aprovechar ese diferenciador para salvar a la humanidad.



Hoy, la clave del éxito personal radica en saber ¿cuál es ese elemento diferenciador? Para lograr una plaza en una entrevista, ser preferido por los clientes, ser empoderado por los jefes, y hasta lograr más seguidores, en alguna de las redes sociales. Esa bondad solo es atribuible a quienes llegan a conocerse tan bien que tienen muy claro que es lo que los hace únicos, sin precedentes e irrepetibles, tal como lo formuló René Dubos.



Erróneamente, por desconocimiento de ese superpoder, pretendemos copiar el estilo o performance de otras personas, lo que nos lleva a ser una pobre imitación o subir de nivel para estar en el promedio de la gente, en vez de desarrollar cada día esas fortalezas que nos hagan diferentes.



Sin embargo, el sistema también es responsable de esa situación, pues, pretende llevarnos a todos a una media útil, y quien no encaje en esa métrica termina siendo descartado.



Un ejemplo figurado de ello es el profesor de educación física que pasa, en el colegio de los animales, al pingüino a prueba de trote y al caballo a prueba de natación, obteniendo nefastos resultados, porque todos deben estar al mismo nivel, y dejando de lado las habilidades que los dos estudiantes (animales) tienen. ¿se le parece, en algo, al sistema educativo tradicional?



Grandes personajes de la historia nunca encajaron en el sistema y fueron retirados del mismo, precisamente, por no encajar, sin embargo, desarrollaron su mejor versión y por eso la historia nos ha regalado grandes inventores, músicos, escultores, y recientemente, deportistas, cantantes y grandes empresarios, que fueron juzgados como peces tratando de trepar a un árbol, y sin pretenderlo, lograron más resultados que sus detractores.



Por eso, descubrir qué es eso que nos puede hacer diferentes y darnos ese superpoder es fundamental, por eso, piense, qué es eso que se le dá bien hacer, o eso que a usted le apasiona, o mejor aún, eso qué haría sin esperar que le paguen.



Retadoras las preguntas, ¡cierto! Pero, por ahí es dedíquele tiempo a dar respuesta a esas preguntas y le aseguro que nunca más trabajara en su vida.



Ahora, una vez, descubra su superpoder, aliméntelo cada día con las habilidades blandas para que pueda desarrollar su mejor versión y se vuelva imparable. ¡Se atreve?



Juan Carlos Quintero Calderón

CEO & Founder Gestión de Marketing.