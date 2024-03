Un gobierno sin técnicos

No se entiende la falta de aprecio del presidente Petro y algunos de sus ministros por las personas que han hecho estudios de posgrado y doctorado, y llegan a la vida pública a desempeñar cargos técnicos.

Por décadas, el Departamento Nacional de Planeación ha sido cantera de los mejores economistas de Colombia que han prestado servicio en esa entidad. Y digo servicio, porque eso es. Tienen buenos salarios pero comparados con sus pares del sector privado, son menos competitivos. Ha sido una escuela para miles de servidores públicos que se han especializado en el diseño y aplicación de políticas públicas en todos los campos de la vida nacional. Han crecido en experiencia y conocimiento. Colombia se ha beneficiado de su trabajo.



¿Cuál es el mensaje que manda al país y el mundo el presidente al nombrar como director del DNP a una persona que no es economista y que -dicho por el mismo- las matemáticas le dieron muy duro? Nos dice que es más importante el activismo político y la ideología. Que la formación para ocupar cargos públicos no es esencial. Que lo es más su trayectoria política y su lealtad al proyecto del presidente. Son mensajes que todos entienden.



Es como si el presidente no apreciara los beneficios de la educación y de las personas que durante años se han formado para actuar en el escenario público. ¿Por qué dejarlas de lado? Hacer un gobierno eficiente y técnico no riñe con defender un proyecto político. Ambos son compatibles.



En una corta y lapidaria frase sobre la realidad actual del gobierno, el saliente director del DNP, Jorge Iván González dijo: “Pasamos de un consejo de ministros a uno de activistas” Y remató: “El Gobierno se está llenando de un activismo destructivo”.



Más adelante, en una columna suya en el diario La República afirmó: “Hay una brecha insoluble entre el discurso del Presidente y su comprensión de la realidad para llevarlo a la práctica”. Esto habla de la brecha que hoy existe entre lo que el Presidente dice en sus discursos y lo que en realidad se hace desde el Gobierno. No hay resultados claros a la vista. Ni en La Guajira, ni el Pacífico, ni en servicios públicos, ni en transición energética.



Lo de la salud es increíble. Colombia tienen uno de los mejores sistemas de salud de América Latina dicho por infinidad de expertos independientes. Se trata del más exitoso modelo de colaboración público-privado del país. Tenemos los colombianos mejor salud que servicios públicos; mejor salud que carreteras. Ha sido un esfuerzo de país de tres décadas en un proceso lleno de sobresaltos pero también, de avances y resultados concretos. Hay una brecha urbano-rural en la atención, pero para solucionarla no hay que destruir lo que tenemos.



Presidente: ¿Para que la educación de profesionales y doctores si no se les da una oportunidad clara en el sector público?



RICARDO SANTAMARÍA

Analista