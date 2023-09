¿Un país sin bolsa?

Un documento reciente publicado por la firma JP Morgan afirma que la Bolsa de Valores de Colombia perdería su posición dentro del grupo de bolsas en la categoría de países emergentes y sería degradada a la categoría de ‘bolsa de frontera’.



La noticia no produjo mayor sobresalto a pesar de la gravedad de lo que implica. Que un país miembro de la Ocde, con 50 millones de habitantes, un PIB de 315 mil millones de dólares, envidiable posición geográfica, costas sobre los dos océanos, un sistema democrático y muchos otros factores positivos, tenga un mercado de capitales en la misma categoría de Jordania, Sri Lanka o Serbia debería generar preocupación.



Lo cierto es que la noticia es el reflejo de uno de los problemas más serios que tiene nuestro modelo de desarrollo: la incapacidad de reducir los costos de financiación y ampliar las posibilidades de ahorro. No es algo nuevo.



Si hacemos historia, el primer freno severo al mercado de valores se lo dio el presidente López Michelsen (1974-1978) cuando decidió que la banca en Colombia no podía tener capital extranjero. Ya en ese entonces la reforma tributaria le daba golpes bajos a la Bolsa pues la cultura económica nacional ha sido tradicionalmente hostil al capital.



Pero los gobiernos no son los únicos culpables. Los empresarios tienen una inmensa responsabilidad pues su egoísmo es superior a su racionalidad económica. Prefieren financiar sus negocios con recursos costosos obtenidos en el mercado financiero en lugar de ampliar el capital de sus empresas con emisiones de acciones.



Esa diferencia en el costo de capital es uno de los principales factores que explican la falta de competitividad de nuestra economía.



Las pocas empresas que están listadas en la bolsa retienen excesivamente sus utilidades para intentar compensar, con recursos propios, el costo ponderado de sus fuentes de financiación. Eso explica, en muy buena medida, los exiguos dividendos que son repartidos y que hacen poco atractiva la inversión para los ahorradores. Sólo queda entonces el atractivo de la valorización fuertemente golpeado por la presión tributaria.



Invertir en bolsa es entonces un negocio que sólo conviene a unos muy pocos que pueden asumir el costo de tener especies poco rentables y líquidas. Ni siquiera la compra de la mayoría de los puestos de bolsa por entidades financieras ha logrado cambiar este oscuro panorama.



En los últimos años el mercado de capitales ha estado concentrado en los papeles de renta fija (TES y bonos) mientras las acciones se marchitaban. Las recientes disposiciones del CFEN también afectaron esta línea de actividad.



Lo que muchos no entienden es que el capitalismo sólo es sostenible si beneficia a la mayoría. Tener un mercado de capitales fuerte y amplio es un instrumento de democratización que necesitamos para salir de la pobreza.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía y Finanzas Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com