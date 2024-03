Una Constitución que talla

Ante el mal gobierno de sus corruptos e injustos hijos, que gobernaban “aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia”, los israelitas le pidieron un rey a Samuel, su antiguo líder, para que los gobernara, “como a otras naciones y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra”.



Samuel, ya viejo, aceptó la petición y les advirtió: ese rey “les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería …, y los pondrá a arar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros”.



Así gobiernan muchos, pero entonces, ¿cómo puede explicar uno que haya naciones con mayor bienestar y mejores gobiernos que otros? En su mejor contribución a la economía pública, Herschel Grossman propuso que la clave está en la naturaleza de las restricciones en las constituciones: si le impiden a un gobierno gastar los impuestos para buscar mantenerse en el poder, hacen buenos gobiernos.



Menciono dos de esas restricciones que impone nuestra Constitución: la función del Banco de la República de mantener el poder de compra, con la prohibición de la emisión primaria de moneda para financiar el gasto público (que limita a circunstancias excepcionales, dándole poder para vetar la emisión a cada miembro de su Junta, incluyendo a su Gerente). La independencia de la Junta es parte esencial, pues como no la puede remover el presidente, la restricción siempre se aplica. La segunda es el control por el Congreso, y no por el gobierno, de cada partida del presupuesto de la Nación y del nivel de impuestos. Todas las medidas para ejecutar el presupuesto limitan la discrecionalidad de un gobierno, para que no se gaste los tributos buscando permanecer en el poder.



Eso es lo contrario a lo que propone el Presidente Gustavo Petro en su convocatoria directa a la asamblea constituyente: “El pueblo esta convocado por la presidencia de la republica a expresarse, a decidir (sic)”... [SOBRE]“Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: Agua potable, salud, y renta para la población más vieja”; para “Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía”. En otra busca “Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia ddl (sic) Banco de la República, priorice el empleo y la producción”.



Ambas propuestas relajan las restricciones constitucionales al gobierno: al cambiar el objetivo de la política monetaria -proteger la capacidad de compra de toda la población- no impide usarla para los fines de gobierno, por populares que sean. Al definir la dirección del gasto constitucionalmente, por popular que sea lo que propone, le quita al Congreso su función de asignación y distribución del gasto. Es gracias a estas restricciones constitucionales que hemos escapado al populismo. Mejor mantenerlas o, incluso, estrecharlas.

JORGE RESTREPO

Profesor de la Universidad Javeriana.

X: @jorgearestrepo