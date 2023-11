Una década de trabajo

Hace ocho años accedí a asumir una tarea que me transformó la vida, el liderazgo de la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Acepté el trabajo con la peligrosa seguridad que da la ignorancia.



Había sido funcionaria pública, conocía el Estado, había maceado fichas de proyectos y presupuestos, había liderado negociaciones difíciles, y había trabajado en temas de mujer, pero no había forma de estar lista para lo que iba a emprender.



A dos meses de haberme posesionado, el Consejo Consultivo de Mujeres me recibió con un cacerolazo dentro de Palacio Liévano. El motivo era la desconfianza que tenía el consultivo con la administración que recién nos posesionábamos.



Contra todo pronóstico, este encuentro fue el primer paso de una relación de confianza que se comenzó a tejer a partir del respeto por el proceso que ellas habían impulsado por más de 20 años.



Los hilos de esa tela fueron el convencimiento de que trabajar por los derechos de las mujeres es trabajar por los derechos de todas las personas.



Las puntadas, la mística con la que las personas que le han dedicado su vida al empoderamiento de las mujeres y a la eliminación de todas las formas de violencia, abordan su trabajo.



La razón por la que no podía estar lista es que este no es un trabajo cualquiera.



La Secretaría de la Mujer transforma la vida de todas las personas que pasan por su espacio: funcionarios, contratistas y usuarias.



Es imposible pasar por esos espacios sin ver el mundo de una manera diferente.



Y sin entrar en las discusiones técnicas y precisiones, es una de las entidades en dónde, para el beneficio de las bogotanas, más se ha practicado la máxima de construir sobre lo construido.



La Secretaría de la Mujer de Bogotá celebró sus 10 años de creación la semana pasada y la secretaria actual, Diana Rodríguez, invitó a las mujeres que habíamos liderado la cartera en esta década.



Cuatro mujeres que venimos de caminos políticos, profesionales y personales que solo se cruzaron en la Secretaría.



Y a pesar de esas diferencias, somos cuatro personas que logramos innovar y a la vez, respetar y reconocer el legado de las demás, poniendo un sello sin desconocer lo que se había construido colectivamente. Una lección enorme para aquellos que solo pueden crear borrando.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

​Decana Escuela de Administración - Universidad Eafit.