Una historia económica de progreso

Una de las ideas más poderosas en historia económica está en los escritos de Claudia Goldin y de Ken Sokoloff: las condiciones con las que una sociedad inicia su proceso de desarrollo son determinantes para el progreso.



Esto no necesariamente supone un determinismo histórico, no estamos condenados a la pobreza o al atraso: como lo ha demostrado Goldin en los estudios que le valieron el premio Nobel de Economía, un cambio institucional incluyente puede desatar fuerzas de progreso insospechadas.



El mejor ejemplo es el acceso libre y gratuito para mujeres y hombres, a la educación primaria y media en EE. UU. que, según Goldin, no sólo explica gran parte del enriquecimiento de ese país sino que fue determinante, para que las mujeres lograran ser el principal motor del progreso social y económico estadounidense desde del siglo XIX.



Un argumento similar explica la persistencia de la violencia en Colombia ¿Cómo comprender que aquí se use la violencia para resolver disputas de vecinos, contiendas electorales, desacuerdos contractuales, conflictos viales, además de su frecuente y masivo uso por el crimen? Colombia tiene una identidad cultural común rica y diversa que no es violenta, pero sufre el efecto de una falla institucional originaria.



La idea de Sokoloff es que las instituciones no surgen únicamente por un diseño ilustrado -como la expansión de la educación en EE. UU.- sino que responden a las condiciones iniciales de la producción y a la distribución de la propiedad, lo que a su vez impacta en su desarrollo social y económico.



En el caso colombiano, las instituciones de seguridad y justicia, electorales y educativas, siguiendo la idea de Sokoloff, no fueron incluyentes, no prestaban un servicio a los ciudadanos ni en la colonia y ni en las décadas iniciales de la República: quien no tenía propiedad no tenía ni voto y difícilmente lograba acceso a la educación, lo que incentivó el uso de la fuerza como único recurso para resolver disputas y conflictos.



La protección de los derechos de propiedad no incluyente favoreció el uso de la violencia hasta volverla persistente; igual efecto tiene el acceso restringido a la justicia y su prestación selectiva: los racionados servicios de la Fiscalía y la carencia de servicios de policía. Pasa con la violencia en escuelas, en conflictos viales, y hasta en la protesta social y el trabajo.



No tenemos instituciones -judiciales o extrajudiciales- que resuelvan esos líos: las señales de pare no se cumplen, el irrespeto del otro hace fácil el matoneo en colegios y redes sociales, los acuerdos para levantar un paro se incumplen para ocupar a los movimientos sociales. Aquí hasta las empresas de ambulancias se pelean con violencia los pacientes.



Necesitamos un giro ilustrado para desatar la fuerza del progreso: la innovación en la prestación de servicios institucionales de seguridad y justicia, con inclusión, sin selectividad ni racionamiento discrecional. No estamos condenados a la violencia, pero para superarla necesitamos una reforma incluyente, para progresar.



JORGE RESTREPO

​Profesor de economía de la Universidad Javeriana

X: @jorgearestrepo