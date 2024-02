Urgente: Plan de Reactivación

Los resultados del informe del Dane sobre el PIB del año pasado reflejan el impacto de la desaceleración de la economía en un grado mucho mayor del esperado por los analistas. Si bien el crecimiento anual del 0,6% del PIB disipa los temores de la recesión técnica, éste es un desempeño tanto decepcionante como alarmante para una economía que creció 7,3% en 2022 y 10,8% en 2021.



Poco consuelo debe producir el hecho de que el ‘aterrizaje’ de las actividades productivas en 2023 no haya conducido a un ejercicio anual con contracción, pero sí a un escenario de bajísimo crecimiento con inflación que va a la baja pero aún en un nivel alto.



El freno en seco no debe generarle mayor sorpresa a nadie. Los motores de la economía nacional se venían apagando durante todo el año pasado, sin que el Gobierno Nacional articulara una estrategia integral para quebrar estas preocupantes tendencias a la baja que por meses plagaron los reportes de la organización estadística.



El casi estancamiento de la economía colombiana es el reflejo de la caída de 4,2% en la construcción -que incluye 12,3% en carreteras y vías-, de 3,5% en las industrias manufactureras y de 2,8% en las actividades comerciales.



Tres sectores cruciales dentro de la producción nacional que no solo perdieron el año 2023 sino que llevan demandando de la administración Petro acciones contundentes para detener su desplome continuado.



A esta fotografía económica del país hay que añadir un descenso pronunciado de la formación bruta de capital -24,8%- y de capital fijo -8,9%-, una reducción en importaciones del 14,7% y una baja en la demanda interna de 3,8%. La contracción en la inversión privada lleva ya un tiempo sonando las alarmas, pero los datos finales del año pasado elevan esa alerta al máximo volumen.



La estrategia de reactivación que demanda Colombia con urgencia tiene que incorporar medidas que apunten a revertir ese camino por vía de señales que fortalezcan la confianza y la seguridad.



Este resultado decepcionante de la economía -uno de los más bajos en décadas, exceptuando el choque global de la pandemia- reitera la urgencia del llamado al Gobierno para la construcción de una estrategia de reactivación.



Lo primero es que el equipo económico reconozca la gravedad de la situación y exprese asimismo su disponibilidad de estructurar este plan de choque en conjunto con el sector privado y las empresas.



La economía colombiana no se recuperará en el ritmo y la magnitud requeridos sin el liderazgo gubernamental de la mano de la resiliencia de los empresarios. Sin perder de vista la protección del empleo y las medidas contra la pobreza, la prioridad del Gobierno debe concentrarse en disparar el crecimiento económico por múltiples frentes.



Uno de esos contempla la creación de un mejor ambiente para la inversión con reglas del juego inequívocas - como las presupuestales- seguridad jurídica y regulatoria, y más eficiencia en trámites y reglamentaciones.



Otro frente incluye una ejecución e implementación del gasto público con eficiencia, transparencia y sin despilfarro.



Los motores tradicionales de la economía como el comercio, las industrias manufactureras y la construcción de vivienda -y tras el lío del presupuesto, la infraestructura- necesitan integrar este plan de reactivación con medidas conjuntas y tangibles.



La reducción de las tasas de interés en próximas decisiones del Banco de la República jugará un rol clave en dinamizar las actividades productivas, aunque no deben considerarse una ‘varita mágica’. En conclusión, actuar sin demora y en coordinación público-privada. ¿Se podrá?





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda