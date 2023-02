Como cada 28 de enero, el pasado sábado se celebró el Día Internacional de la Protección de Datos, fecha que conmemora lo conscientes e informados que debemos ser sobre los derechos digitales.

A pesar de la conmemoración de esta fecha, falta camino por recorrer en la concientización global de los ciudadanos digitales, la institucionalidad internacional necesaria para prevenir y proteger violaciones, y la complementariedad que requiere la protección de datos personales, la protección del consumidor digital, el derecho de la competencia y la propiedad industrial. Colombia ha sido pionera en la protección y garantía de este derecho, el hecho de que se encuentre en nuestra Constitución, que esté desarrollado en una ley estatutaria y que se cuente con una autoridad como su garante, hace que en nuestro Estado el habeas data sea una realidad. La necesidad de este derecho es innegable en la era de la economía digital; desafortunadamente aún falta conciencia ciudadana sobre los peligros que acechan el Internet, así como articulación institucional para que la protección sea eficiente.



Se siguen recibiendo más de 30.000 quejas anuales por violaciones a la protección de datos. No todas ameritan una sanción, otras son solucionables a través del arreglo directo y otras a través de órdenes administrativas, pero aquellas que son delitos son de competencia de la Fiscalía General de la Nación.



Lo que funciona rápido en las autoridades administrativas debe contar con la misma celeridad en el ámbito penal. Solo así se logrará una garantía total en la protección de datos personales. La prevención es la mejor medicina y por ello es necesario que las entidades financieras, de salud y de telecomunicaciones implementen medidas y controles que eviten fallas de seguridad, pero también que se compadezcan con los ciudadanos que cada vez se quejan más del asedio telefónico, digital y permanente de teleoperadores, muchas veces también con fines fraudulentos.



Los esfuerzos para controlar a los gigantes tecnológicos también han resultado ineficaces. Es así como hemos aprendido que no entrábamos a buscadores, sino que los buscadores se adentraban en nuestra vida, como lo señala la profesora de la escuela de negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, reconocida autora y académica.



Estados Unidos es un caso especial: no cuenta con ley federal de protección de datos, los esfuerzos recaen en autoridades individuales y por lo general todo termina en largos y complejos litigios, muchos aún pendientes. En la era de la vigilancia los ciberataques, el robo de información, la recolección indebida de datos y las malas prácticas nos afectan a todos. Sin embargo, hasta que los ciudadanos no seamos más exigentes, menos cándidos y más responsables, difícilmente los gigantes tecnológicos corregirán su actuar. No hay multa que ponga en riesgo sus finanzas, ni proceso más rápido que su tecnología. Solo el escrutinio, el cumplimiento y la exigencia de sus usuarios logrará estremecer sus cimientos.

ANDRÉS BARRETO

Ex superintendente de Industria y Comercio

andresbarretog@gmail.com