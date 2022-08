Astutos legales

La libre competencia compromete a actores más allá de las autoridades. Es un error endilgar a las autoridades de competencia toda la responsabilidad sobre el adecuado funcionamiento en este ámbito.

Las vulneraciones contra la libre competencia son un asunto de todos, no solo por la obviedad de que sea un derecho colectivo, sino por el hecho de que sus afectaciones atentan contra el mercado, la economía y los consumidores, que somos todos.



Recuerdo en estos cuatro años en la Superintendencia de Industria y Comercio - e incluso antes-, como los debates giraban falazmente en torno a la configuración de la autoridad, como si los investigados, infractores o los diferentes actores, lejos de la reflexión y autocrítica en materia de cultura de competencia, quisieran escudarse en la institucionalidad para no cumplir con su función social.



Colombia es un Estado Social de Derecho y su configuración es de derecho administrativo, para el caso competencia, este es un derecho de rango constitucional y de ahí que sea vigilado por una autoridad bajo la égida del derecho administrativo sancionatorio.



En ese esquema la autoridad de competencia es de la rama ejecutiva, es autoridad única por ministerio de la ley, y es de designación presidencial por vía de un decreto. Es decir, su naturaleza es la de ser policía administrativa (ejecutiva).



Si la discusión es volverla un tribunal su naturaleza cambiaría por completo, su función sería judicial, habría una primera instancia o instancia acusadora, seguramente sería colegiada, y la producción de sus decisiones sería mas lenta, engorrosa y la revisión de estas tortuosa.



En Colombia como en muchos otros Estados de la Ocde, la autoridad de competencia es de naturaleza ejecutiva, ejerce la función pública y sus decisiones pueden ser recurridas judicialmente. A su turno, la normativa y regulación aplicable procede de varias fuentes. En ese esquema funcionan los pesos y contrapesos, pues una autoridad administrativa investiga y sanciona, esta decisión es colegiada (Consejo Asesor), susceptible de recurso ante el Superintendente y más aún, sujeta a control judicial si se demanda ante el contencioso administrativo.



Todas esas alertas que inventan los interesados en diarios jurídicos no son más que ‘mandados’ de sus clientes, producto del lobby que utiliza la independencia y garantismo buscando minar la capacidad de las autoridades, con esa excusa constante para intrigar reformas, las cuales carecen de contenido sustancial para embolatar en lo institucional.



Me enorgullece que las reformas aprobadas en competencia en este cuatrienio eran las necesarias: delación, aumento y graduación de sanciones, pero, sobre todo, cumplimiento, es así como se construye cultura de competencia. A pesar de haber sido el primer Superintendente Ocde, no me quedé en las formas de un decreto de requisitos, sino que me empeñé en lograr el espacio y reconocimiento en esa organización.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio

superintendente@sic.gov.co