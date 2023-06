Bogotá, ¿cómo vamos?

El próximo 29 de octubre se celebran las elecciones locales en Colombia. Sin lugar a dudas una que genera gran expectativa es la de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en donde se estrena la segunda vuelta, pero, sobre todo, es un momento de inflexión para que la capital recupere el rumbo.



Bogotá no atraviesa un buen momento y esto en parte se debe a que la poca planeación y visión de ciudad quedó en administraciones anteriores, y esta ha sido paralizada por la politiquería, corrupción y personalismos de las administraciones de izquierda.

La capital, desde que se estrenó la elección popular de su alcalde mayor había tenido avances, desde infraestructura y servicios públicos con Andrés Pastrana, pasando por la organización de las finanzas públicas con Jaime Castro, la recuperación de la hoy desaparecida cultura ciudadana de Antanas Mockus, hasta los proyectos de transporte masivo, parques, bibliotecas, colegios y las frustradas vías de descongestión proyectadas, planeadas y financiadas por Enrique Peñalosa.

Ya Bogotá no aguanta más discurso, ausencia de planeación y falta de visión de sus gobiernos, no podemos permitir que siga siendo un fortín político y no el epicentro de la industria, la educación y la competitividad en nuestro país.

La capital de la república alberga casi 11 millones de habitantes con sus municipios aledaños, agrupa el 21,7% de la población nacional, pesa casi el 27% del PIB nacional, el 18% del PIB industrial, el 32% del PIB en servicios, y contribuye con el 43% del comercio exterior, además del 26% de las empresas matriculadas en Colombia.

Más allá de entrar en el debate de si el Alcalde Mayor es la verdadera talanquera de la política nacional pudiendo ejercer oposición al Presidente, pensemos en que es hora de recuperar Bogotá para los Colombianos, finalmente nos guste o no la ciudad, bogotanos somos todos los que estudiamos, trabajamos, residimos o hemos migrado a ella.

Este 26 de octubre démosle la oportunidad a nuestra ciudad, no por castigar el gobierno de Claudia López que demostró su total incapacidad administrativa y ejecutiva, y que dejó ver sus verdaderos colores en la pandemia y el estallido social, oscuros momentos en donde salimos avante por la gestión del gobierno nacional y la resiliencia de los bogotanos.

Bogotá merece más, Bogotá somos todos, así no la queramos y critiquemos, es la capital de la república que, asfixiada en tráfico, ausencia de vías, falta de planeación, inseguridad y caos discursero sigue adelante porque sobre sus hombros reposa la nación.

Sea cual sea su preferencia política vote con responsabilidad, revise programas y propuestas, trayectoria de los candidatos, y piense por un momento, que, con esas cifras, si a Bogotá le va mal a Colombia le va mal, aunque muchos no la quieran y critiquen, Bogotá siempre está de puertas abiertas para todos los colombianos y migrantes.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Director General De LaEspriella Lawyers