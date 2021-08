Datos y covid-19

La pandemia no solo obligó a la transformación digital de muchas realidades, sino que también, y a raíz de las restricciones de viaje y la necesidad de controlar los contagios y nuevas cepas, creó la necesidad de documentos homólogos de vacunación y certificados de viaje.



En diferentes jurisdicciones las autoridades empezaron a trabajar en documentos de vacunación como carnets y certificados digitales, algunos por Estado, y otros regionalmente como en la Unión Europea, hoy estos documentos cuentan con códigos QR de verificación que contienen datos personales.



En Colombia la pandemia aceleró el desarrollo de ‘Apps’ en materia de salud, una con un alto estándar de seguridad digital y protección de datos fue ‘CoronAPP’, y algunas otras con deficiencias tecnológicas y de seguridad de la información como las desarrolladas por algunas alcaldías y gobernaciones, que en su momento fueron requeridas por la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos.



La pandemia también ha sido un detonante en materia de protección de datos por el uso creciente de aplicaciones, plataformas y tecnologías que captan, tratan, procesan y transfieren datos, desde información comercial y tendencias de consumo, hasta imagen y video, pasando por datos sensibles como los de salud.



Ahora, que la economía mundial se reactiva se hace necesario contar con información confiable de síntomas y contagios, sino también de vacunas. Esta información es determinante para permitir el ingreso y salida de viajeros, la efectividad de las vacunas ante las nuevas cepas, y la clasificación de riesgo de ciertos estados y ciudadanos para tomar decisiones sobre aperturas y cierres de tránsito o permanencia.



Si las autoridades locales deciden desarrollar herramientas digitales estas deben hacerse con estricta observancia de la ley de protección de datos y con altos estándares de seguridad de la información, en igual sentido, es importante informarse acerca de qué tipo de documentos y aplicaciones están en el marco de sus competencias y cuáles deben ser desarrollados por el Gobierno Nacional o por una organización internacional.



La semana pasada se anunció un ‘certificado digital de vacunación covid-19’ de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, una vez analizada la plataforma se pudo constatar que cualquier persona podía digitar el número de identificación de un adulto o menor y acceder a su información de vacunación, lo que es un dato sensible de acuerdo con la ley, esta información no debe ser abierta, ni pública.



Esperamos que el certificado digital de vacunación sea un propósito nacional que garantice altos estándares tecnológicos y jurídicos, que no ponga en riesgo información sensible, pero, sobre todo, que los colombianos accedamos a la vacuna que es segura y gratuita, y no a falsificaciones de carnets o pruebas lo que nos pone en riesgo a todos.



Andrés Barreto González

Presidente de la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos

superintendente@sic.gov.co