Desconectado

Los recientes episodios en estadios y eventos no son otra cosa que el sentimiento general de malestar en contra del Presidente y de su ausencia de liderazgo, el mal ejemplo, y los erráticos anuncios que caracterizan su administración.



El pasado jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla la selección Colombia derrotó 2 por 0 a la selección de Brasil, un hecho histórico por la jerarquía brasileña y el necesario triunfo hacia el mundial de 2026.



Más allá de la victoria colombiana, motivo de júbilo y alegría, el Metropolitano fue el termómetro de otro acontecimiento particular, el grito al unísono de “¡Fuera Petro!”, lo que al contrario de lo que quiso hacer ver el presidente y sus acostumbrados áulicos en redes sociales, quienes intentaron victimizar a una hija del presidente, o hacerlo ver como una estrategia concertada por la “derecha” - peyorativo mote con el que se suele estigmatizar a todo el que se atreva a cuestionar o rechazar el régimen imperante -, lo que demostró es que la gente se cansó de Petro.

​

La semana se fue entre gritos y abucheos, pero lo más preocupante del asunto es que el mandatario está lejos de reconocer sus errores, darse una dosis de humildad, y quizás entender que gobernar es concertar, y que el interés y el bienestar general deberían ser su bandera.



El fin de semana le trajo nuevas derrotas a Petro, esta vez en el estadio Atanasio Girardot que el domingo nuevamente se unió en una sola voz al ritmo de “¡Fuera Petro!”.



Como si la desconexión no fuera absoluta, se fue para Venezuela, su refugio favorito, en donde hizo los más disparatados anuncios acerca del futuro de Ecopetrol, una posible asociación con PDVSA, aventuras que al parecer emprendió sin que nadie en Ecopetrol o el Ministerio de Minas estuvieran al corriente.



El domingo ganó las elecciones en Argentina el libertario Javier Milei, a quién Petro también ha caricaturizado con su “extrema derecha”, y a quién en dos trinos insultó y felicitó torpemente de forma simultánea, lo que es otra impronta de su disparatado estilo de comunicación.



Tras una decorosa participación de la colombiana Camila Avella en Miss Universo, Nayib Bukele ratificó el buen momento que vive El Salvador al ser la sede del certamen.

El presidente salvadoreño no dudó en avergonzar al presidente Petro con su “ahora dilo sin llorar”, convirtiéndolo una vez en un hazme reír global.



Como si la semana pasada no hubiera sido mala, esta abre con otros campanazos, la encuesta del Opinómetro de Datexco arrojó que el 66% de los encuestados desaprueba la gestión de Petro, con tan solo un 26% que lo aprueba, la Fiscalía imputó cargos a su hijo Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y así, de trino en trino y de abucheo en abucheo se nos van cuatro años que tristemente parecen perdidos.



Andrés Barreto González

Director General De La Espriella Lawyers

andresbarretog@gmail.com