Gracias consumidores

El martes 15 de marzo se conmemoró el día mundial de los derechos de los consumidores, que como lo hemos reseñado, marca el hito del simbólico discurso pronunciado por el presidente Kennedy en donde nos recordaba que no solo todos somos consumidores, sino que somos el grupo económico más grande y que deberíamos incidir directamente en la toma de decisiones públicas y privadas.

Mucho tiempo ha pasado desde que JFK destacó la importancia de los consumidores. En Colombia, la Confederación Colombiana de Consumidores logró un importante espacio de promoción y difusión de los derechos de los consumidores, y aseguró un espacio televisivo en dónde hace más de cuarenta años en horario estelar nos acompaña, educa e informa.



El consumidor, además de ser titular de derechos, fue determinante para sortear una de las peores crisis recientes de orden global, como lo fue la pandemia derivada de la Covid-19.



Así como en su momento agradecimos a los empresarios, comerciantes e industriales que no paraban, no despedían trabajadores y se esforzaban por abastecernos, es momento de agradecer a los consumidores y sumarnos a esta celebración del 15 de marzo.



Hoy debemos agradecerles porque el PIB nacional creció 10,6% en 2021, el gasto de los hogares impulsó el 73% del PIB, el consumo de las familias fue 14% mayor que en 2020, durante el año pasado el gasto por persona tuvo el mayor crecimiento de la historia, y en el mismo año los hogares colombianos gastaron los $85 billones que ahorraron durante 2020.



La estructura tradicional de consumo también se transformó, la moda significó el 47% del gasto de los hogares, el transporte representó el 51% del gasto, los servicios turísticos y gastronómicos se reactivaron, el alojamiento y la alimentación aumentaron un 59%, la canasta de Navidad en 2021 creció el 40% en comparación con el 2020, y se recuperaron 4,3 millones de empleos.



A su vez, la economía creativa (arte y entretenimiento) aumentó un 33% y los servicios de información y comunicaciones un 11%.



Seamos una influencia positiva y destaquemos el gran valor que tienen diferentes sectores y actores en nuestro país: los comerciantes, los empresarios, los servidores y funcionarios que garantizan derechos y verifican deberes, y los protagonistas del clamor de Kennedy cuando aducía que el consumidor no tenía suficiente voz, creo que hoy la tiene fuerte y clara, y debe ser cada vez más difundida, especialmente en mercados diferentes y dinámicos cómo los de la economía digital y el comercio electrónico.



Hoy el consumidor, además de empoderado, debe ser informado, por eso gracias consumidores por saber presentar sus PQRS, por tomar decisiones racionales de consumo, por proteger sus datos personales, por no ser temerarios, por contribuir y comprar en el comercio formal, y por ser protagonistas del bienestar.

ANDRÉS BARRETO

Superintendente de Industria y Comercio

superintendente@sic.gov.co