La propiedad industrial y su negocio

Con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual (PI), celebrado el pasado 26 de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó un conversatorio sobre la importancia de estos derechos en los modelos de negocio, el cual guardaba sintonía con la temática elegida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para este año, acerca de la importancia de la PI y las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y cómo lograr que sus ideas lleguen al mercado.



En este espacio tuve el honor de compartir con el doctor Marco Alemán, Subdirector General de la OMPI para el Sector de la PI y Ecosistemas de Innovación, quién regenta la subdirección más nueva de la organización, y en cuyas manos está liderar las políticas globales de apoyo a los investigadores y las Pymes en la comercialización de la PI, así como su uso en el crecimiento de la actividad comercial y su impacto en el mercado, el empleo, los activos intangibles, la investigación, entre otros.



Si se tiene en cuenta que en Colombia las MiPymes representan alrededor del 90% de las empresas y generan el 55% del empleo, es hacia ese sector que se deben seguir dirigiendo los esfuerzos institucionales en orientación, capacitación y registro.



A pesar de que gran parte de la agenda de la Superintendencia está enfocada a este sector, a que las tasas están reguladas y el sistema es absolutamente virtual; vemos con mucha tristeza que los nuevos empresarios, emprendedores, diseñadores e inventores muchas veces no priorizan la necesidad de efectuar el registro, y por ello terminan perdiendo, no solo sus marcas y diseños, sino un activo que es esencial de su negocio.



Los emprendedores pierden muchas oportunidades de mercado y subestiman la posibilidad de obtener beneficios futuros a través de sus activos intangibles, por lo que el adecuado registro no solo protege estos derechos, sino que eventualmente se puede convertir en una garantía para tener acceso a financiación.



En varios países desarrollados (Japón, Corea, Israel y Estados Unidos), el principal aportante a investigación, diseño, invención y desarrollo es el sector privado, aunque no se puede pedir lo mismo en Colombia, curiosamente el mayor número de registro de patentes, modelos y diseños también proviene del sector privado, principalmente universidades, empresas petroleras y sector salud.



El programa de asistencia a inventores (PAI) es una herramienta conjunta entre la SIC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para apoyar estos nuevos desarrollos, así mismo los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI) de la SIC buscan apoyar desde las regiones y universidades nuevas patentes, invenciones, modelos y diseños.



Es muy triste recibir noticias de algunas empresas que han iniciado labores y han logrado desarrollado un modelo de negocio exitoso y que este se pierda por no haber registrado oportunamente sus derechos de propiedad industrial.



Andrés Barreto González

Superintendente de Industria y Comercio

superintendente@sic.gov.co